Утро понедельника в Белгороде началось с сигнала ракетной опасности

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Над областной столицей раздалась тревога. В 7:43 20 мая над Белгородом и Белгородским районом запустили ракетную опасность. Тревогу отменили через 10 минут. На момент публикации информации о последствиях не было.
Ночью 20 мая объявлялась опасность атаки БПЛА. Её запустили в 2:28, а отменили в 5:08. О последствиях не появлялось информации.
Напомним, что вчера около 19:00 над регионом сбили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и три беспилотника, сообщало Минобороны.