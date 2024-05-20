Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Утро понедельника в Белгороде началось с сигнала ракетной опасности

Утро понедельника в Белгороде началось с сигнала ракетной опасности

20 мая 2024, 05:04
Фото: Изображение Midjourney
Сигнал тревоги поступил около 7:40 жителям Белгорода и Белгородского района. Белгородцев просили не подходить к окнам и спрятаться в укрытии. К 8:00 ракетную опасность уже отменили.

Над областной столицей раздалась тревога. В 7:43 20 мая над Белгородом и Белгородским районом запустили ракетную опасность. Тревогу отменили через 10 минут. На момент публикации информации о последствиях не было.

Ночью 20 мая объявлялась опасность атаки БПЛА. Её запустили в 2:28, а отменили в 5:08. О последствиях не появлялось информации.

Напомним, что вчера около 19:00 над регионом сбили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и три беспилотника, сообщало Минобороны.

Над Белгородом было громко. В области объявляли ракетную опасность
Узнать подробнее
Читайте также:
Над Белгородом было громко. В области объявляли ракетную опасностьВторой раз за утро: по всей Белгородской области объявили ракетную опасностьСубботнее утро у белгородцев началось с сигнала о ракетной опасности
#Алёна Мальцева#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Тревога#Укрытие#Ракетная опасность
Подпишитесь
Жители двух подъездов дома на Щорса в Белгороде пока не смогут вернуться домой
Сегодня, 06:27
«А в чём проблема?»: Гладков отчитал мэра за сроки восстановления жилья
Сегодня, 07:09
В Шебекино и Новой Таволжанке пока не восстанавливают жильё из-за обстрелов ВСУ
Сегодня, 06:54
Шебекино атаковал дрон-камикадзе ВСУ: повреждены две многоэтажки
Сегодня, 06:18
Экс-депутату Белгорода Сергею Фуглаеву отказали в освобождении из колонии
Сегодня, 07:23
Нерадостное воскресенье: 16 белгородцев пострадали из-за обстрелов
Сегодня, 06:08
"