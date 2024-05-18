Субботнее утро у белгородцев началось с сигнала о ракетной опасности

Около 08:00 в субботу 18 мая белгородцы вновь получили предупреждение о ракетной опасности. Тревогу объявили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. Спустя 10 минут её отменили. На момент публикации информации о последствиях не было.