Субботнее утро у белгородцев началось с сигнала о ракетной опасности

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Около 08:00 в субботу 18 мая белгородцы вновь получили предупреждение о ракетной опасности. Тревогу объявили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. Спустя 10 минут её отменили. На момент публикации информации о последствиях не было.
Стоит отметить, что предупреждения об угрозе белгородцы получали практически всю ночь. Информации о последствиях также не поступало.
Напомним, вечером 17 мая стало известно, что при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали два человека. Один получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и осколочное ранение, у второго — только осколочное ранение.