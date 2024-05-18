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Published Сегодня, 06:26

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Updated Сегодня, 06:28

Субботнее утро у белгородцев началось с сигнала о ракетной опасности

Субботнее утро у белгородцев началось с сигнала о ракетной опасности

18 мая 2024, 06:26
Фото: Bel.ru
Предупреждение получили жители Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа. Спустя 10 минут тревогу отменили.
Сюжет
ВСУ

Около 08:00 в субботу 18 мая белгородцы вновь получили предупреждение о ракетной опасности. Тревогу объявили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. Спустя 10 минут её отменили. На момент публикации информации о последствиях не было.

Стоит отметить, что предупреждения об угрозе белгородцы получали практически всю ночь. Информации о последствиях также не поступало.

Напомним, вечером 17 мая стало известно, что при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали два человека. Один получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и осколочное ранение, у второго — только осколочное ранение.

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#Кристина Семенчук#Происшествия#Шебекино#Белгород#ВСУ#Ракетная опасность
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