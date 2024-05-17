Белгородцы разглядели букву Z в следах от работы ПВО в небе

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
В Белгороде и Белгородском районе вечером 17 мая объявили ракетную опасность. Соответствующие уведомления от МЧС поступили в 19:41.
После объявления РО горожане заметили в небе следы, похожие на работу ПВО. Некоторые белгородцы отметили, что один из них напоминает букву Z.
Примечательно, что о работе ПВО примерно в то же время сообщали и жители Шебекинского горокруга.
Отбой ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе объявили в 19:58.
Дополнение: во второй раз за вечер ракетную опасность в Белгороде объявили в 20:06, а отбой — в 20:15.
Напомним, что ночью стало известно о гибели двоих человек в результате атаки ВСУ. В Октябрьском погибли белгородка и её четырёхлетний ребёнок. Глава семейства и водитель автомобиля, на который пришлась атака, пострадали.