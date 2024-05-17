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Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Следы в небе над Белгородом

Белгородцы разглядели букву Z в следах от работы ПВО в небе

17 мая 2024, 17:01
Фото: Bel.ru
Следы в небе над Белгородом

В Белгороде вновь объявляли ракетную опасность

Горожане заметили следы в небе после объявления ракетной опасности. Вместе с тем очевидцы сообщали, что примерно в то же время работала ПВО в Шебекино.

В Белгороде и Белгородском районе вечером 17 мая объявили ракетную опасность. Соответствующие уведомления от МЧС поступили в 19:41.

После объявления РО горожане заметили в небе следы, похожие на работу ПВО. Некоторые белгородцы отметили, что один из них напоминает букву Z.

Примечательно, что о работе ПВО примерно в то же время сообщали и жители Шебекинского горокруга.

Отбой ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе объявили в 19:58.

Дополнение: во второй раз за вечер ракетную опасность в Белгороде объявили в 20:06, а отбой — в 20:15.

Напомним, что ночью стало известно о гибели двоих человек в результате атаки ВСУ. В Октябрьском погибли белгородка и её четырёхлетний ребёнок. Глава семейства и водитель автомобиля, на который пришлась атака, пострадали.

След в небе, который, как утверждают белгородцы, напомнил им букву ZСлед в небе, который, как утверждают белгородцы, напомнил им букву Z
Следы в небе над Белгородом Следы в небе над Белгородом
Следы в небе над БелгородомСледы в небе над Белгородом
След в небе, который, как утверждают белгородцы, напомнил им букву Z
Фото: Bel.ru
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