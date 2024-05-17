Двое белгородцев ранены при вечерней атаке ВСУ, оба в больнице

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
Двое мужчин пострадали при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район. У одного — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и осколочное ранение, у второго — только осколочное ранение. Оба пострадавших находятся в горбольнице № 2.
После вечерней атаки есть разрушения. В Белгороде фрагментом снаряда пробило кровлю, перекрытие технического этажа и потолок в квартире МКД. Пострадал дом на Харьковской горе. На момент происшествия в квартире никого не было.
Также в Белгороде при обстреле задело инженерные коммуникации. Тем не менее на подачу воды это не повлияло.
В Белгородском районе в результате прямого попадания сильные разрушения есть в четырёх частных домах — по два в Дубовом и Таврово. Кроме того, в Дубовом вдобавок повреждено четыре дома и четыре авто, в Таврово — 12 домов и шесть авто.
Известно, что вечером 17 мая ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район из РСЗО «Вампир» и «Точкой-У».