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Updated Сегодня, 19:21

Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район

Двое белгородцев ранены при вечерней атаке ВСУ, оба в больнице

17 мая 2024, 19:17
Фото: 1MI

Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район

Ранены двое мужчин, их доставили в горбольницу № 2. Есть разрушения: в Белгороде — в квартире МКД, в Белгородском районе — в частных домах. Также повреждено несколько авто. О последствиях сообщили губернатор Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов.

Двое мужчин пострадали при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район. У одного — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и осколочное ранение, у второго — только осколочное ранение. Оба пострадавших находятся в горбольнице № 2.

После вечерней атаки есть разрушения. В Белгороде фрагментом снаряда пробило кровлю, перекрытие технического этажа и потолок в квартире МКД. Пострадал дом на Харьковской горе. На момент происшествия в квартире никого не было.

Также в Белгороде при обстреле задело инженерные коммуникации. Тем не менее на подачу воды это не повлияло.

В Белгородском районе в результате прямого попадания сильные разрушения есть в четырёх частных домах — по два в Дубовом и Таврово. Кроме того, в Дубовом вдобавок повреждено четыре дома и четыре авто, в Таврово — 12 домов и шесть авто.

Известно, что вечером 17 мая ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район из РСЗО «Вампир» и «Точкой-У».

Последствия обстрела Белгорода Последствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода Последствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода Последствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела БелгородаПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Не только «Точка-У»: чем ещё ВСУ атаковали Белгород и район этим вечером?
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