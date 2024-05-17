Двое белгородцев ранены при вечерней атаке ВСУ, оба в больнице

В Белгородском районе в результате прямого попадания сильные разрушения есть в четырёх частных домах — по два в Дубовом и Таврово. Кроме того, в Дубовом вдобавок повреждено четыре дома и четыре авто, в Таврово — 12 домов и шесть авто.