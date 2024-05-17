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Published Сегодня, 18:53

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

Следы в небе после очередной работы ПВО в Белгородской области

Не только «Точка-У»: чем ещё ВСУ атаковали Белгород и район этим вечером?

17 мая 2024, 18:53
Фото: Bel.ru
Следы в небе после очередной работы ПВО в Белгородской области

ВСУ ударили по Белгородской области из РСЗО «Вампир»

ПВО сбила 14 реактивных снарядов. Произошло это тогда, когда в Белгороде и Белгородском районе в очередной раз объявили ракетную опасность.
Сюжет
Пво

ВСУ 17 мая вновь пытались атаковать Белгородскую область из РСЗО «Вампир». Сбито 14 реактивных снарядов. ПВО сработала примерно в 20:05.

Примерно в это же время в очередной раз за вечер в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность.

Добавим, что ВСУ также пытались атаковать регион «Точкой-У». Сбита одна ракета. Произошло это до атаки «вампиров». Сообщалось о разрушениях в Белгородском районе.

Также вечером под ударом дрона-камикадзе оказался город Шебекино в Белгородской области. От взрыва повреждены несколько торговых павильонов.

Ещё одно ЧП произошло в Новой Наумовке. Там в результате атаки дрона-камикадзе один мужчина погиб, второй ранен. Сообщается, что они оба приехали в село с режимом ЧС ради огорода.

Белгородцы приехали ради огорода в село с режимом ЧС: один погиб, второй ранен
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Ракетная опасность#РСЗО Вампир
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