Не только «Точка-У»: чем ещё ВСУ атаковали Белгород и район этим вечером?

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
ВСУ 17 мая вновь пытались атаковать Белгородскую область из РСЗО «Вампир». Сбито 14 реактивных снарядов. ПВО сработала примерно в 20:05.
Примерно в это же время в очередной раз за вечер в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность.
Добавим, что ВСУ также пытались атаковать регион «Точкой-У». Сбита одна ракета. Произошло это до атаки «вампиров». Сообщалось о разрушениях в Белгородском районе.
Также вечером под ударом дрона-камикадзе оказался город Шебекино в Белгородской области. От взрыва повреждены несколько торговых павильонов.
Ещё одно ЧП произошло в Новой Наумовке. Там в результате атаки дрона-камикадзе один мужчина погиб, второй ранен. Сообщается, что они оба приехали в село с режимом ЧС ради огорода.