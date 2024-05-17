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Published Сегодня, 18:19

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Updated Сегодня, 18:21

Мужчина погиб при атаке дрона-камикадзе в Белгородском районе

Белгородцы приехали ради огорода в село с режимом ЧС: один погиб, второй ранен

17 мая 2024, 18:19
Фото: 1MI

Мужчина погиб при атаке дрона-камикадзе в Белгородском районе

Происшествие случилось в Новой Наумовке, где действует режим ЧС. Один мужчина погиб, второго ранило: он сам обратился за помощью к врачам, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Один человек погиб, второй пострадал в результате атаки дрона-камикадзе. Произошло это в Новой Наумовке, где действует режим ЧС.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, оба мужчины приехали в село ради огорода. Один мужчина погиб на месте. Второй сам обратился за помощью медиков. Врачи перевели его в больницу для дальнейшего лечения.

Хочу ещё раз обратиться к жителям сёл, где введён режим ЧС: в данные населённые пункты приезжать нельзя! И выбор между огородом и собственной жизнью, по-моему, очевиден. Пожалуйста, давайте беречь себя и свои близких!
Вячеслав Гладков

Напомним, что ночью 17 мая стало известно о гибели ещё двоих мирных жителей. В Октябрьском в Белгородском районе ВСУ атаковали дроном-камикадзе автомобиль. Погибли мать и её 4-летний ребёнок. Ранены отец семейства и водитель машины, на которую пришёлся удар.

Что известно о белгородке и её ребёнке, погибших при атаке ВСУ на автомобиль?
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