Белгородцы приехали ради огорода в село с режимом ЧС: один погиб, второй ранен

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Один человек погиб, второй пострадал в результате атаки дрона-камикадзе. Произошло это в Новой Наумовке, где действует режим ЧС.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, оба мужчины приехали в село ради огорода. Один мужчина погиб на месте. Второй сам обратился за помощью медиков. Врачи перевели его в больницу для дальнейшего лечения.
Хочу ещё раз обратиться к жителям сёл, где введён режим ЧС: в данные населённые пункты приезжать нельзя! И выбор между огородом и собственной жизнью, по-моему, очевиден. Пожалуйста, давайте беречь себя и свои близких!
Вячеслав Гладков
Напомним, что ночью 17 мая стало известно о гибели ещё двоих мирных жителей. В Октябрьском в Белгородском районе ВСУ атаковали дроном-камикадзе автомобиль. Погибли мать и её 4-летний ребёнок. Ранены отец семейства и водитель машины, на которую пришёлся удар.