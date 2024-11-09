В Черноземье пошли дожди: дойдёт ли атмосферный фронт до Белгородской области?

Осень в Белгородской области совсем нетипичная. Весь сентябрь было аномально тепло, а октябрь прошёл почти без дождей. Нужно ли белгородцам уже прятать зонтики или пока рано?