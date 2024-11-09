bel.ru
ГлавноеВсе новости

Режим ЧС

Выбрать дату
Ноябрь
Мужчина погиб, женщина тяжело ранена: ещё двое белгородцев пострадали в закрытом селе
9 ноября, 16:42
Октябрь
В Черноземье пошли дожди: дойдёт ли атмосферный фронт до Белгородской области?
Осень в Белгородской области совсем нетипичная. Весь сентябрь было аномально тепло, а октябрь прошёл почти без дождей. Нужно ли белгородцам уже прятать зонтики или пока рано?
23 октября, 14:19
Ситуация в белгородской Журавлёвке: кому подконтрольна и что там происходит сейчас?
18 октября, 09:07
Сентябрь
От 15 тысяч до 1,5 миллиона: какие выплаты могут получить белгородцы при режиме ЧС
4 сентября, 14:52
Август
Где взять справку о режиме ЧС в Белгородской области? Отвечает Гладков
27 августа, 07:34
День района в Белгородской области пройдёт без массовых мероприятий
Причина, как указала глава района Галина Руденко, — сложившаяся оперативная обстановка. День района запланирован на последнюю субботу августа.
27 августа, 06:47
Ещё три села хотят закрыть в Белгородской области. А во скольких уже ограничен въезд?
26 августа, 13:37
Будут ли в Белгородской области вводить бесплатный проезд из-за режима ЧС?
22 августа, 08:01
Работодатели в Шебекино не разрешают уехать белгородцам из города на длительный срок?
19 августа, 17:44
«Серая зона»: белгородцы просят не оставлять ещё одно село рядом с госграницей
18 августа, 11:46
К зиме для белгородских больниц закупят более 200 резервных электрогенераторов
17 августа, 11:22
Опыт эвакуации Краснояружского района применят при учениях по гражданской обороне
17 августа, 10:50
Прошедшей ночью ВСУ обстреляли два села в белгородском приграничье
17 августа, 07:20
Как белгородцам предоставят бесплатные услуги связи?
16 августа, 10:35
Разрешены ли массовые мероприятия в Белгородской области при режимах ЧС и КТО?
16 августа, 07:43
Белгородцам доступны бесплатно мобильная связь и интернет, но только в девяти районах
16 августа, 07:33
Режим ЧС в регионе повысили до федерального. Что это значит для белгородцев?
16 августа, 06:57
Уровень ЧС в регионе вырос, а в Минобороны обсудили безопасность на Белгородчине
15 августа, 15:30
Кто из белгородцев получит выплату в 15 тысяч, положенную при объявлении режима ЧС?
15 августа, 14:46
Очный формат могут отменить? Что будет с учёбой в Белгороде из-за режимов ЧС и КТО
15 августа, 08:12

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика