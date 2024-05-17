Что известно о белгородке и её ребёнке, погибших при атаке ВСУ на автомобиль?

Трагедия случилась в Октябрьском. Мать и ребёнок погибли в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль. Женщина скончалась на месте, а четырехлетний ребёнок — в больнице. Глава семьи получил ссадины и шок. Вторым пострадавшим оказался водитель автомобиля, у него осколочные ранения правой кисти. Ему оказали помощь на месте происшествия.