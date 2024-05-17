Что известно о белгородке и её ребёнке, погибших при атаке ВСУ на автомобиль?

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Минувшей ночью стало известно, что при атаке ВСУ в Белгородском районе погибли женщина и ребёнок. Как сообщает «Фонарь», жертвами стали 32-летняя Ольга Кузнецова и её 4-летний сын Кирилл. В результате атак погибло уже 178 белгородцев.
Подруга семьи Кузнецовых рассказала, что Ольга занималась волонтёрством, всегда приходила на помощь тем, кто оказался в беде. У погибшей остались муж и старший сын.
Трагедия случилась в Октябрьском. Мать и ребёнок погибли в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль. Женщина скончалась на месте, а четырехлетний ребёнок — в больнице. Глава семьи получил ссадины и шок. Вторым пострадавшим оказался водитель автомобиля, у него осколочные ранения правой кисти. Ему оказали помощь на месте происшествия.