В Белгороде дважды прогремели взрывы: уже известно о сбитой ракете «Точка-У»

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
В Белгороде и Белгородском районе трижды за вечер 17 мая объявляли ракетную опасность. В первый раз над городом было довольно-таки тихо: остались лишь следы в небе.
Однако уже во время двух следующих ракетных опасностей прозвучали взрывы. Сообщается о последствиях обстрела в Белгородском районе. Местные жители находят на земле крупные обломки сбитых предметов.
В Минобороны РФ прокомментировали, что ПВО сбила в небе над регионом ракету «Точка-У». Произошло это примерно в 19:40. В то же время беспилотник сбили в Брянской области.
Напомним, что под удар вечером 17 мая попал и город Шебекино. Его ВСУ атаковали дроном-камикадзе. В результате взрыва осколками посекло несколько торговых павильонов.