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Published Сегодня, 17:40

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Updated Сегодня, 17:44

Последствия одного из обстрелов в Белгородском районе

В Белгороде дважды прогремели взрывы: уже известно о сбитой ракете «Точка-У»

17 мая 2024, 17:40
Фото: «Жесть Белгород»
Последствия одного из обстрелов в Белгородском районе

Над Белгородской областью сбили украинскую ракету «Точка-У»

В столице региона и Белгородском районе трижды за вечер объявляли ракетную опасность. В последние два раза прозвучали взрывы. Сообщается о последствиях обстрела в Белгородском районе. В Минобороны уже прокомментировали одну из атак ВСУ.
Сюжет
Пво

В Белгороде и Белгородском районе трижды за вечер 17 мая объявляли ракетную опасность. В первый раз над городом было довольно-таки тихо: остались лишь следы в небе.

Однако уже во время двух следующих ракетных опасностей прозвучали взрывы. Сообщается о последствиях обстрела в Белгородском районе. Местные жители находят на земле крупные обломки сбитых предметов.

В Минобороны РФ прокомментировали, что ПВО сбила в небе над регионом ракету «Точка-У». Произошло это примерно в 19:40. В то же время беспилотник сбили в Брянской области.

Напомним, что под удар вечером 17 мая попал и город Шебекино. Его ВСУ атаковали дроном-камикадзе. В результате взрыва осколками посекло несколько торговых павильонов.

Последствия одного из обстрелов в Белгородском районеПоследствия одного из обстрелов в Белгородском районе
Последствия одного из обстрелов в Белгородском районеПоследствия одного из обстрелов в Белгородском районе
Последствия одного из обстрелов в Белгородском районеПоследствия одного из обстрелов в Белгородском районе
Последствия одного из обстрелов в Белгородском районеПоследствия одного из обстрелов в Белгородском районе
Последствия одного из обстрелов в Белгородском районе
Фото: «Жесть Белгород»
Торговые павильоны в Шебекино пострадали из-за атаки ВСУ
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