Стало известно о разрушениях в Белгороде после взрывов

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Белгороде 16 мая беспилотник упал на дорогу. Также после воздушной атаки со стороны ВСУ зафиксированы разрушения в двух квартирах, повреждены два автомобиля.
В Белгородском районе в посёлке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль. Погибла женщина. Четырёхлетний ребёнок получил тяжёлые ранения и скончался в больнице. Ещё два человека пострадали.
На территории Тавровского сельского поселения обломки упавшего беспилотника нанесли ущерб одному частному жилому дому. В Бессоновском поселении с БПЛА сбросили три взрывных устройства на АЗС. Произошёл взрыв, загорелся резервуар. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Также среди прочего в Головинском поселении дрон атаковал автомобиль, в Веселолопанском повреждены забор и хозпостройка дома, в Дубовском — разрушения есть в пяти домах, на соцобъекте, в двух постройках, повреждены четыре автомобиля.