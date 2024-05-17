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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Разрушения в квартирах и авто нашли после взрывов в Белгороде

Стало известно о разрушениях в Белгороде после взрывов

17 мая 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney

Разрушения в квартирах и авто нашли после взрывов в Белгороде

ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. В результате погибли женщина и ребёнок. В одном из районов БПЛА атаковали АЗС, произошёл взрыв. Подробности сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде 16 мая беспилотник упал на дорогу. Также после воздушной атаки со стороны ВСУ зафиксированы разрушения в двух квартирах, повреждены два автомобиля.

В Белгородском районе в посёлке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль. Погибла женщина. Четырёхлетний ребёнок получил тяжёлые ранения и скончался в больнице. Ещё два человека пострадали.

На территории Тавровского сельского поселения обломки упавшего беспилотника нанесли ущерб одному частному жилому дому. В Бессоновском поселении с БПЛА сбросили три взрывных устройства на АЗС. Произошёл взрыв, загорелся резервуар. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Также среди прочего в Головинском поселении дрон атаковал автомобиль, в Веселолопанском повреждены забор и хозпостройка дома, в Дубовском — разрушения есть в пяти домах, на соцобъекте, в двух постройках, повреждены четыре автомобиля.

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