Стало известно о разрушениях в Белгороде после взрывов

Также среди прочего в Головинском поселении дрон атаковал автомобиль, в Веселолопанском повреждены забор и хозпостройка дома, в Дубовском — разрушения есть в пяти домах, на соцобъекте, в двух постройках, повреждены четыре автомобиля.