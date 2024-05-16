Экзамен не засчитают? Глава минобра развеял мифы о ЕГЭ и ракетной опасности

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Под постом губернатора в соцсети написала девушка Ольга. Она рассказала, что вчера, 15 мая, выпускники писали пробный экзамен по русскому языку. Была объявлена ракетная опасность, детей спустили в подвал, где они, по словам Ольги, сидели полчаса. После отбоя детей вернули в аудиторию, некоторым стало плохо. Через 10 минут после отбоя опять была объявлена опасность, детей снова спустили в укрытие. После каждого спуска ко времени экзамена прибавляли 30 минут.
«Как можно сдавать экзамены с такой обстановкой в нашей области? Невыносимо. Сосредоточиться детям невозможно. Последние звонки отменили в целях безопасности, а ЕГЭ и ОГЭ? Даты экзаменов в открытом доступе, в эти дни будет огромное скопление школьников, страшно представить, что может произойти. Писали бы хотя бы в своих школах», — написала девушка.
Другая белгородка Елена попросила объяснить, как будет учитываться результат, если при проведении экзамена ракетная опасность продлится более 15 минут.
Родители и дети в таком стрессе. Прикрепите всех желающих сдавать ЕГЭ детей в другие регионы, если речь идёт об аннулировании результатов, раз уж для наших детей нет исключений из общих правил проведения ГИА!
Елена
На обращение ответил глава регионального минобра Андрей Милёхин. Он подчеркнул, что информация о том, что в случае 15-минутного перерыва при проведении ЕГЭ экзамен не засчитывается и переносится на другой день, является недостоверной. В случае тревоги школьников проведут в укрытие. После отбоя экзамен будет возобновлён, а время экзамена увеличено.
Алгоритм действия доведён до организаторов ЕГЭ. Чиновник также отметил, что длительность ракетной опасности не повлияет на порядок и ход экзамена — время экзамена увеличат.