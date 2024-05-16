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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Глава белгородского минобра уточнил информацию о проведении ЕГЭ во время РО

Экзамен не засчитают? Глава минобра развеял мифы о ЕГЭ и ракетной опасности

16 мая 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney

Глава белгородского минобра уточнил информацию о проведении ЕГЭ во время РО

Жители региона начали переживать из-за предстоящих экзаменов в Белгородской области. Родители просят объяснить, как будет проходить экзамен во время ракетной опасности. Порядок и условия проведения ЕГЭ объяснил белгородцам министр образования области Андрей Милёхин.
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ЕГЭ

Под постом губернатора в соцсети написала девушка Ольга. Она рассказала, что вчера, 15 мая, выпускники писали пробный экзамен по русскому языку. Была объявлена ракетная опасность, детей спустили в подвал, где они, по словам Ольги, сидели полчаса. После отбоя детей вернули в аудиторию, некоторым стало плохо. Через 10 минут после отбоя опять была объявлена опасность, детей снова спустили в укрытие. После каждого спуска ко времени экзамена прибавляли 30 минут.

«Как можно сдавать экзамены с такой обстановкой в нашей области? Невыносимо. Сосредоточиться детям невозможно. Последние звонки отменили в целях безопасности, а ЕГЭ и ОГЭ? Даты экзаменов в открытом доступе, в эти дни будет огромное скопление школьников, страшно представить, что может произойти. Писали бы хотя бы в своих школах», — написала девушка.

Другая белгородка Елена попросила объяснить, как будет учитываться результат, если при проведении экзамена ракетная опасность продлится более 15 минут.

Родители и дети в таком стрессе. Прикрепите всех желающих сдавать ЕГЭ детей в другие регионы, если речь идёт об аннулировании результатов, раз уж для наших детей нет исключений из общих правил проведения ГИА!
Елена

На обращение ответил глава регионального минобра Андрей Милёхин. Он подчеркнул, что информация о том, что в случае 15-минутного перерыва при проведении ЕГЭ экзамен не засчитывается и переносится на другой день, является недостоверной. В случае тревоги школьников проведут в укрытие. После отбоя экзамен будет возобновлён, а время экзамена увеличено.

Алгоритм действия доведён до организаторов ЕГЭ. Чиновник также отметил, что длительность ракетной опасности не повлияет на порядок и ход экзамена — время экзамена увеличат.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Экзамен#ЕГЭ#Новости Белгорода#Белгород#Андрей Милёхин#Ракетная опасность
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