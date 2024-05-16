Экзамен не засчитают? Глава минобра развеял мифы о ЕГЭ и ракетной опасности

Под постом губернатора в соцсети написала девушка Ольга. Она рассказала, что вчера, 15 мая, выпускники писали пробный экзамен по русскому языку. Была объявлена ракетная опасность, детей спустили в подвал, где они, по словам Ольги, сидели полчаса. После отбоя детей вернули в аудиторию, некоторым стало плохо. Через 10 минут после отбоя опять была объявлена опасность, детей снова спустили в укрытие. После каждого спуска ко времени экзамена прибавляли 30 минут.