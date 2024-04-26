ЕГЭ-2024: что белгородским ученикам следует знать о сдаче выпускных экзаменов?

Сдача выпускных экзаменов стартует меньше чем через месяц — первые начнут проводить уже 21 мая. Для белгородцев формат проведения будет не совсем таким, как у учеников неприграничных регионов. Всё, что нужно знать юным белгородцам о предстоящих ЕГЭ и ГИА, — в материале Бел.Ру.

Когда пройдут экзамены? Где белгородские выпускники напишут ЕГЭ? Кто может не сдавать выпускные экзамены? Как будут принимать в вузы?