ЕГЭ-2024: что белгородским ученикам следует знать о сдаче выпускных экзаменов?

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Россиянам стали известны даты сдачи ЕГЭ на 2024 год с учётом пересдачи одного предмета. Соответствующий документ опубликовали Минпросвещения РФ и Рособрнадзор.
Так, 23 мая белгородцы напишут экзамены по географии, литературе и химии, 28 мая — по русскому языку, 31 мая — по профильной и базовой математике, 4 июня — по обществознанию и физике, 7 и 8 июня — по информатике с устной частью иностранных языков, 11 июня — по биологии и истории с письменной частью иняза.
Пересдача же запланирована на два дня:
Подать заявление на пересдачу экзаменов можно до 1 июля.
Известно, что ГИА ученики 9-х классов будут сдавать с 21 мая по 2 июля:
Пересдачу для учеников 9-х классов проведут с 24 июня по 2 июля.
Областное правительство уже определило безопасные места для сдачи выпускных экзаменов: список должны согласовать с родителями и учениками, после чего точный перечень будет опубликован в соцсетях. Для каждого школьника организуют подвоз к месту сдачи.
Ученики, находящиеся на время дистанционного обучения в других регионах, могут сдать экзамены по месту пребывания — приезжать в Белгородскую область не нужно.
Отметим, что регион заказал дополнительное оборудование: Белгородский центр оценки качества образования ищет подрядчика, который установит в 33 школах и восьми пунктах проведения экзаменов видеокамеры, а также настроит видеозапись проведения ЕГЭ. За это готовы заплатить 14 млн 356 тыс. 590 рублей.
В 2024 году в Белгородской области насчитывается 17 127 девятиклассников и 5284 одиннадцатиклассников. Получить аттестат без сдачи выпускных экзаменов смогут ученики 284 школ.
На сегодняшний день 82% учеников 11-х классов готовы сдать ЕГЭ. Другие же 18% хотят получить аттестат без выпускных экзаменов, а на основе промежуточных оценок за 10-й и 11-й классы с последующей сдачей вступительных экзаменов в университетах.
Воспользоваться такой возможностью могут ученики школ и гимназий, расположенных в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах, а также в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Новооскольском и Яковлевском городских округах. Кроме того, подобная возможность есть у выпускников школы в селе Мелихово Корочанского района.
Для учеников из приграничных муниципалитетов региона, которые всё-таки хотят сдать ЕГЭ, организуют подвоз в безопасные пункты проведения, размещённые далеко от границы с Украиной.
Приёмные комиссии в университетах начнут работать с 20 июня. В этом году белгородцы, как и в 2023 году, вероятно, смогут поступить в университеты без выпускных экзаменов, а на основе вступительных, которые они сдадут при поступлении.
Кроме того, высшее образовательное учреждение, помимо вступительных, может организовать и дополнительные экзамены: такое случается на ряде специальностей, например, в институте культуры.
Также есть возможность объединить сдачу выпускных при школе и вступительных при вузе экзаменов: в таком случае будет выбран наилучший результат для поступления.
В начале апреля редакция Бел.Ру провела опрос среди читателей, чтобы узнать, как они относятся к пересдаче выпускных экзаменов в приграничном регионе. Большая часть проголосовавших (778 человек) согласилась, что дать такую возможность ученикам необходимо неограниченное количество раз. 480 респондентов посчитали, что разрешение на пересдачу экзамена нужно дать всего один раз, ещё 111 высказались против какой-либо пересдачи.
При этом подавляющее большинство — 1896 белгородцев — считают, что сдачу ЕГЭ и ГИА в приграничном регионе нужно вовсе отменить.