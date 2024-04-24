Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В Белгородской области 82% одиннадцатиклассников готовы сдавать ЕГЭ

В Белгородской области 82% одиннадцатиклассников готовы сдавать ЕГЭ

24 апреля 2024, 09:52
Фото: 1MI
Остальные опрошенные хотят получить аттестат без сдачи экзаменов. Такая возможность есть у учеников нескольких школ в регионе. Подробности рассказал министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
ЕГЭ

Министр образования региона Андрей Милёхин рассказал, как завершится этот учебный год для белгородских выпускников. Ранее стало известно, что девятиклассники и одиннадцатиклассники из 284 школ смогут не сдавать экзамены.

По предварительным данным, 82% учеников 11-х классов будут сдавать ЕГЭ, а 18% хотят получить аттестат с возможностью попасть в вуз по вступительным экзаменам.

Школы, ученики которых смогут получить аттестат без экзаменов, находятся в Белгороде, Белгородском и Борисовском районах, Валуйском горокруге, Вейделевском и Волоконовском районах, Грайворонском горокруге, Краснояружском районе, Мелиховском сельском поселении Корочанского района, Новооскольском горокруге, Ровеньском районе, Шебекинском и Яковлевском горокругах.

Одиннадцатиклассники, которые решили не сдавать экзамены, получат аттестат по промежуточным оценкам за семестры 10-го и 11-го классов.

На последний экзамен досрочного ЕГЭ в Белгородской области пришёл лишь один ученик
Узнать подробнее
Читайте также:
Что решил белгородский оперштаб по вопросу проведения ЕГЭ в Белгородской области?Новое расписание ЕГЭ-2024 с учётом возможности пересдачи утвердили в РоссииКак белгородские выпускники будут сдавать ГИА?
#Алёна Мальцева#Белгородская область#ЕГЭ#Образование#Школы#Новости Белгорода#Выпускники#Белгород#Андрей Милёхин#Аттестат
Подпишитесь
Выплаты в 10, 50 и 100 тысяч рублей: кто из белгородцев сможет их получить
Сегодня, 09:40
В Белгородской области участились случаи нападения собак на людей
Сегодня, 12:25
«Мне не хочется пугать детей»: белгородка рассказала Собчак о жизни под обстрелами
Сегодня, 13:13
В правительстве приняли важное решение для лишившихся жилья белгородцев
Сегодня, 07:14
«Белгородэнерго» увеличил мощность завода агропромышленного комплекса региона
Сегодня, 11:03
Стало известно, с чем связаны дневные взрывы в небе над Белгородом
Сегодня, 11:13
"