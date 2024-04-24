В Белгородской области 82% одиннадцатиклассников готовы сдавать ЕГЭ

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Министр образования региона Андрей Милёхин рассказал, как завершится этот учебный год для белгородских выпускников. Ранее стало известно, что девятиклассники и одиннадцатиклассники из 284 школ смогут не сдавать экзамены.
По предварительным данным, 82% учеников 11-х классов будут сдавать ЕГЭ, а 18% хотят получить аттестат с возможностью попасть в вуз по вступительным экзаменам.
Школы, ученики которых смогут получить аттестат без экзаменов, находятся в Белгороде, Белгородском и Борисовском районах, Валуйском горокруге, Вейделевском и Волоконовском районах, Грайворонском горокруге, Краснояружском районе, Мелиховском сельском поселении Корочанского района, Новооскольском горокруге, Ровеньском районе, Шебекинском и Яковлевском горокругах.
Одиннадцатиклассники, которые решили не сдавать экзамены, получат аттестат по промежуточным оценкам за семестры 10-го и 11-го классов.