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Образование

Белгородские выпускники смогут поступить в вузы страны по упрощённой форме

22 апреля 2024, 07:33
Фото: 1MI
Образование
Выпускники белгородских школ могут воспользоваться вариантом поступления в вузы по формам, зафиксированным ещё в прошлом году. Так, у одиннадцатиклассников будет три варианта упрощённого поступления, сообщил министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Дети

Для белгородских выпускников при поступлении в вузы всё ещё актуален льготный вариант поступления прошлого года. От Министерства науки и высшего образования РФ ожидаются официальные подтверждающие приказы для высших учебных заведений. Одиннадцатиклассников об этом также проинформируют дополнительно.

Чиновникам поручено подготовить чётко сформированные проекты информирования в форме, понятной для детей и родителей. Такие презентации направят директорам образовательных учреждений и учителям.

«Чтобы не устно передавали, когда половина информации теряется по дороге, нужно чётко сформировать презентации с основными моментами с инфографикой. Обязательно — соцсети. Дети все находятся в соцсетях. И вопросов у детей зачастую больше, чем у родителей. Особенно у одиннадцатиклассников», — объяснил губернатор Вячеслав Гладков.

По номеру 122 родители могут обратиться с интересующими их вопросами. Все обращения будут отрабатывать в обязательном порядке. К тому же, в приграничных районах выездные совещания проведут с главами муниципалитетов и представителями управления образования.

Напомним, что в прошлом году выпускники белгородских школ могли поступить в вузы следующим образом:

  1. По результатам госэкзаменов. При наличии полного комплекта ЕГЭ по предметам учащийся может пройти вступительные испытания, в том числе собеседование. Засчитываться будет наилучший результат — балл по ЕГЭ или по вступительным.
  2. По вступительным экзаменам, даже если есть результаты сдачи ЕГЭ.
  3. По результатам ЕГЭ (при неполном комплекте) и вступительных испытаний. Выпускник может сдавать в вузе испытания как по всем предметам, так и по отдельным, которые необходимы для зачисления, в том числе по которым он уже сдавал ЕГЭ.
«Вы имеете полное право сдавать вступительные экзамены в вузы без ЕГЭ не только в Белгородской области, но и во все высшие учебные заведения на территории РФ. Все вузы имеют схему вступительных испытаний», — комментировал Андрей Мухартов, первый заместитель регионального министра образования.
Как белгородские выпускники будут сдавать ГИА?
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