Белгородские выпускники смогут поступить в вузы страны по упрощённой форме

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Для белгородских выпускников при поступлении в вузы всё ещё актуален льготный вариант поступления прошлого года. От Министерства науки и высшего образования РФ ожидаются официальные подтверждающие приказы для высших учебных заведений. Одиннадцатиклассников об этом также проинформируют дополнительно.
Чиновникам поручено подготовить чётко сформированные проекты информирования в форме, понятной для детей и родителей. Такие презентации направят директорам образовательных учреждений и учителям.
«Чтобы не устно передавали, когда половина информации теряется по дороге, нужно чётко сформировать презентации с основными моментами с инфографикой. Обязательно — соцсети. Дети все находятся в соцсетях. И вопросов у детей зачастую больше, чем у родителей. Особенно у одиннадцатиклассников», — объяснил губернатор Вячеслав Гладков.
По номеру 122 родители могут обратиться с интересующими их вопросами. Все обращения будут отрабатывать в обязательном порядке. К тому же, в приграничных районах выездные совещания проведут с главами муниципалитетов и представителями управления образования.
Напомним, что в прошлом году выпускники белгородских школ могли поступить в вузы следующим образом:
«Вы имеете полное право сдавать вступительные экзамены в вузы без ЕГЭ не только в Белгородской области, но и во все высшие учебные заведения на территории РФ. Все вузы имеют схему вступительных испытаний», — комментировал Андрей Мухартов, первый заместитель регионального министра образования.