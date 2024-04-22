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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 09:32

Белгородские одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ с 23 мая по 5 июня

Как белгородские выпускники будут сдавать ГИА?

22 апреля 2024, 07:02
Фото: 1MI

Белгородские одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ с 23 мая по 5 июня

Всего в Белгородской области насчитывается 17 127 девятиклассников и 5284 одиннадцатиклассников. Без сдачи экзаменов могут получить аттестат ученики 284 школ. Подробности и сроки аттестации для тех, кто всё же пройдёт ОГЭ и ЕГЭ, рассказал министр Андрей Милёхин.
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ЕГЭ

Министр образования региона Андрей Милёхин рассказал новые подробности о процедуре сдачи экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов. Всего в Белгородской области насчитывается 17 127 девятиклассников и 5284 одиннадцатиклассников.

Без сдачи экзаменов могут получить аттестат ученики 284 школ, находящихся в Белгороде, Белгородском и Борисовском районах, Валуйском горокруге, Вейделевском и Волоконовском районах, Грайворонском горокруге, Краснояружском районе, Мелиховском сельском поселении Корочанского района, Новооскольском горокруге, Ровенском районе, Шебекинском и Яковлевском горокругах. Соответствующий приказ выпустило Минпросвещения РФ в начале апреля.

Некоторые девятиклассники могут получить аттестат без сдачи ОГЭ. Получить документ об образовании без экзаменов смогут 10 512 человек из 284 школ. Оценки выставят по четвертным итогам. Ещё 6875 учеников сдавать ОГЭ будут. На экзамены выделят 14 дней — с 21 мая по 2 июля.

3247 одиннадцатиклассников смогут выбрать между сдачей ЕГЭ и аттестацией по промежуточным итогам. 2037 человек сдавать итоговый экзамен будут с 23 мая по 5 июня.

Сдавать ЕГЭ можно будет в Белгородской области или в другом муниципалитете, но аттестат ученики получат в родном регионе.

Пересдача ЕГЭ в регионе назначена на 4 и 5 июля, подать заявление можно будет до 1 июля.

На последний экзамен досрочного ЕГЭ в Белгородской области пришёл лишь один ученик
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