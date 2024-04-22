Как белгородские выпускники будут сдавать ГИА?

Белгородские одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ с 23 мая по 5 июня

Всего в Белгородской области насчитывается 17 127 девятиклассников и 5284 одиннадцатиклассников. Без сдачи экзаменов могут получить аттестат ученики 284 школ. Подробности и сроки аттестации для тех, кто всё же пройдёт ОГЭ и ЕГЭ, рассказал министр Андрей Милёхин.

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