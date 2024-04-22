Как белгородские выпускники будут сдавать ГИА?

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Министр образования региона Андрей Милёхин рассказал новые подробности о процедуре сдачи экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов. Всего в Белгородской области насчитывается 17 127 девятиклассников и 5284 одиннадцатиклассников.
Без сдачи экзаменов могут получить аттестат ученики 284 школ, находящихся в Белгороде, Белгородском и Борисовском районах, Валуйском горокруге, Вейделевском и Волоконовском районах, Грайворонском горокруге, Краснояружском районе, Мелиховском сельском поселении Корочанского района, Новооскольском горокруге, Ровенском районе, Шебекинском и Яковлевском горокругах. Соответствующий приказ выпустило Минпросвещения РФ в начале апреля.
Некоторые девятиклассники могут получить аттестат без сдачи ОГЭ. Получить документ об образовании без экзаменов смогут 10 512 человек из 284 школ. Оценки выставят по четвертным итогам. Ещё 6875 учеников сдавать ОГЭ будут. На экзамены выделят 14 дней — с 21 мая по 2 июля.
3247 одиннадцатиклассников смогут выбрать между сдачей ЕГЭ и аттестацией по промежуточным итогам. 2037 человек сдавать итоговый экзамен будут с 23 мая по 5 июня.
Сдавать ЕГЭ можно будет в Белгородской области или в другом муниципалитете, но аттестат ученики получат в родном регионе.
Пересдача ЕГЭ в регионе назначена на 4 и 5 июля, подать заявление можно будет до 1 июля.