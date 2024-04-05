Министр рассказал о правилах приёма в вузы в 2024 году для белгородских выпускников

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
По словам чиновника, вопрос поступления находится ещё в проработке. Приёмные комиссии заработают только 20 июня. В прошлом году была схема, которая позволяла выпускникам белгородских школ подавать для поступления итоги ЕГЭ или поступать в вуз по внутренним испытаниям в случае выбора аттестации по промежуточным итогам обучения.
Изменения в порядке приёма на новый учебный год пока не приняты, но у выпускников Белгородской области была возможность при поступлении сдавать экзамены в формате вуза. Более того, если у выпускника были результаты ЕГЭ, право сдавать экзамены в формате вуза оставалось, чтобы поступающий мог использовать более весомые итоги экзамена при поступлении.
Андрей Милёхин
Также вузы могут проводить дополнительные экзамены. К примеру, при поступлении в театральный институт поступающим нужно ещё прочесть басню или спеть песню.
Есть ряд специальностей, для поступления на которые помимо предметов ЕГЭ требуется пройти дополнительные испытания. В этом случае каких-либо особенностей для белгородских выпускников нет.
Андрей Милёхин