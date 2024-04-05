Министр рассказал о правилах приёма в вузы в 2024 году для белгородских выпускников

По словам чиновника, вопрос поступления находится ещё в проработке. Приёмные комиссии заработают только 20 июня. В прошлом году была схема, которая позволяла выпускникам белгородских школ подавать для поступления итоги ЕГЭ или поступать в вуз по внутренним испытаниям в случае выбора аттестации по промежуточным итогам обучения.