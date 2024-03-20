Как будут работать школы, вузы и секции допобразования в Белгородской области?

Некоторые белгородские университеты уже официально заявили о переходе на дистант. В БелГУ, БГТУ им. Шухова, БГИИКе, в аграрном университете дистанционный режим занятий пока запланирован на период с 20 по 30 марта. Дальнейшие решения будут приниматься, исходя из оперативной обстановки. Также добавим, что БУКЭП о введении дистанционного обучения пока не сообщал.