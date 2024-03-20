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Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Студенты

Как будут работать школы, вузы и секции допобразования в Белгородской области?

20 марта 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney
Студенты

Гладков озвучил дополнительные решения по образованию в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков назвал дополнительные решения по образованию, которые принял белгородский оперштаб. Вузы переходят на дистанционное обучение, различные секции пока не будут работать. В школах в приграничье, Белгороде и Яковлевском округе начинаются досрочные каникулы.
Сюжет
Школы

Власти назвали дополнительные решения по образованию в Белгородской области, которые приняли в связи со сложной оперативной обстановкой. Вузы пока уходят на дистант, а в части школ начинаются досрочные каникулы. Кружки работать не будут.

В школах приграничья, Белгорода и Яковлевского горокруга досрочно начинаются каникулы, пояснил губернатор Вячеслав Гладков. Кружки, секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования на этой неделе работать не будут.

Отдельное решение принято насчёт университетов и колледжей. Вузы и ссузы пока переходят на дистанционное обучение. Преподаватели при этом должны, как и студенты, оставаться дома.

Некоторые белгородские университеты уже официально заявили о переходе на дистант. В БелГУ, БГТУ им. Шухова, БГИИКе, в аграрном университете дистанционный режим занятий пока запланирован на период с 20 по 30 марта. Дальнейшие решения будут приниматься, исходя из оперативной обстановки. Также добавим, что БУКЭП о введении дистанционного обучения пока не сообщал.

На остальной территории Белгородской области образовательная неделя продлится в плановом режиме. С понедельника в регионе стартуют каникулы.

Белгородские школьники отправятся на каникулы раньше положенного срока
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