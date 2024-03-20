Как будут работать школы, вузы и секции допобразования в Белгородской области?

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Власти назвали дополнительные решения по образованию в Белгородской области, которые приняли в связи со сложной оперативной обстановкой. Вузы пока уходят на дистант, а в части школ начинаются досрочные каникулы. Кружки работать не будут.
В школах приграничья, Белгорода и Яковлевского горокруга досрочно начинаются каникулы, пояснил губернатор Вячеслав Гладков. Кружки, секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования на этой неделе работать не будут.
Отдельное решение принято насчёт университетов и колледжей. Вузы и ссузы пока переходят на дистанционное обучение. Преподаватели при этом должны, как и студенты, оставаться дома.
Некоторые белгородские университеты уже официально заявили о переходе на дистант. В БелГУ, БГТУ им. Шухова, БГИИКе, в аграрном университете дистанционный режим занятий пока запланирован на период с 20 по 30 марта. Дальнейшие решения будут приниматься, исходя из оперативной обстановки. Также добавим, что БУКЭП о введении дистанционного обучения пока не сообщал.
На остальной территории Белгородской области образовательная неделя продлится в плановом режиме. С понедельника в регионе стартуют каникулы.