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Преподавателя БелГАУ им. Горина будут судить за получение взятки

Преподавателя белгородского вуза поймали на получении взятки от студентки

27 марта 2024, 08:31
Фото: 1MI

Преподавателя БелГАУ им. Горина будут судить за получение взятки

За 25 тысяч рублей преподаватель должен был написать студентке диплом, обеспечить его успешную защиту, а также предоставить положительный отзыв к работе. Белгородцу грозит либо штраф до 2 млн рублей, либо тюремный срок. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, студентка БелГАУ им. В. Я. Горина перевела на банковский счёт одного из преподавателей взятку в размере 25 тыс. рублей. Взамен он должен был написать за неё выпускную квалификационную работу, предоставить положительный отзыв, а также помочь с успешной защитой диплома.

В отношении преподавателя вуза возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Материалы дела рассмотрит Белгородский районный суд.

Санкции статьи предусматривают либо штраф от 500 тыс. до 2 млн рублей, либо лишение свободы от трёх до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до пяти лет.

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