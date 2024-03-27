Преподавателя белгородского вуза поймали на получении взятки от студентки

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
По данным надзорного ведомства, студентка БелГАУ им. В. Я. Горина перевела на банковский счёт одного из преподавателей взятку в размере 25 тыс. рублей. Взамен он должен был написать за неё выпускную квалификационную работу, предоставить положительный отзыв, а также помочь с успешной защитой диплома.
В отношении преподавателя вуза возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Материалы дела рассмотрит Белгородский районный суд.
Санкции статьи предусматривают либо штраф от 500 тыс. до 2 млн рублей, либо лишение свободы от трёх до восьми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до пяти лет.