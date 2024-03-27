Преподавателя белгородского вуза поймали на получении взятки от студентки

По данным надзорного ведомства, студентка БелГАУ им. В. Я. Горина перевела на банковский счёт одного из преподавателей взятку в размере 25 тыс. рублей. Взамен он должен был написать за неё выпускную квалификационную работу, предоставить положительный отзыв, а также помочь с успешной защитой диплома.