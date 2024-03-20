Чиновница из управления образования Белгорода попала под уголовные дела за взятки

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Руководитель одного из отделов управления образования Белгорода попала под уголовные дела за взятки. Коррупционную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Белгородской области.
Чиновница получала взятки от руководителей детских садов за продление трудовых договоров. Уточняется, что женщина сообщала директорам дошкольных организаций, что они якобы набрали недостаточно баллов для продолжения работы. УФСБ сообщает, что это уже пятый эпизод противоправной деятельности чиновницы.
В отношении женщины были возбуждены уголовные дела за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК России) и получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК России). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
В ноябре прошлого года сообщалось, что чиновница получила от заведующей одного из детсадов 105 тыс. рублей за продление трудовых отношений.