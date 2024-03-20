Чиновница из управления образования Белгорода попала под уголовные дела за взятки

Чиновница получала взятки от руководителей детских садов за продление трудовых договоров. Уточняется, что женщина сообщала директорам дошкольных организаций, что они якобы набрали недостаточно баллов для продолжения работы. УФСБ сообщает, что это уже пятый эпизод противоправной деятельности чиновницы.