«Он великий человек, глава администрации»: Глазкрицкий — о том, почему давал взятки

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«Всё благодаря Сергиенко», — таким был основной мотив и самая частая фраза в показаниях Владимира Глазкрицкого на заседании сегодня. С этим свидетелем связаны четыре из семи эпизодов крупных взяток на общую сумму более 50 млн рублей, которые вменяют Александру Сергиенко.
Самый первый эпизод произошёл, по версии обвинения, ещё в 2017 году, когда Александр Сергиенко был врио главы округа. Будучи гендиректором ООО «ОГК», ООО «Оптнефтегаз», ООО «Стройагропром» Глазкрицкий обратился к нему с тем, что хочет развивать «ОГК» и строить автозаправки. За содействие в этом Сергиенко попросил автомобиль за 3,3 млн рублей, из которых 1,3 миллиона вернул, чтобы скрыть преступление, остальные 2 млн были взяткой. Вот как об этом теперь рассказывает Глазкрицкий:
«Он [Сергиенко] знал, чем я занимался и что я строил автозаправки в Старом Осколе и Шебекино. Он сказал, что будет помогать мне, выделять земельные участки, разрешения на строительства и будет во всём содействовать. Взамен он потребовал от меня автомобиль Mersedes, и сам нашёл, где мне его купить. Стоил на тот момент 3,3 миллиона. Он сказал что сделает возврат в 1,3».
Автомобиль приобрели на компанию «Стройагропром», где учредителем была некая Петрова, которая, по словам Глазкрицкого, была родственницей Сергиенко. При этом сам свидетель был там директором.
Авто, рассказывает Глазкрицкий, пользовался водитель Личаев, возил на нём семью Сергиенко. Последний так и не вернул оставшиеся 2 млн рублей за автомобиль. Эту сумму Владимир Глазкрицкий называет то взяткой, то долгом:
«Я же его предупредил, что у меня таких денег нет — 3,3 млн, есть только два миллиона. Он сказал: „Я подумаю“, — и отдал 1,3 млн, и два миллиона остался должен. Я не стал требовать, он человек великий, глава администрации»
При этом, заявляет свидетель, если бы он отказал Сергиенко в покупке автомобиля — то участок для строительства заправок не получил бы «никогда», несмотря на то, что все документы «соответствуют» требованиям действующего законодательства.
Ещё один эпизод взятки, в передаче которой Владимир Глазкрицкий не смог отказать «великому» человеку — зарплата тому самому водителю Александру Личаеву. 35 тысяч рублей ежемесячно выплачивала одна из компаний Глазкрицкого водителю Сергиенко за помощь со строительством заправки уже для «Оптнефтегаза».
Изначально, говорит Глазкрицкий, речь шла о зарплате в 50 тысяч рублей, но «смогли договориться на 35». 15 тысяч рублей платили официально, остальное «перечисляли на карточку». Общая сумма взятки составила 2,1 млн рублей, по версии обвинения, а по версии «лучшего друга» — около 3 млн рублей, так как его компании приходилось ещё платить налог.
Такая сумма накапала за пять лет. На вопрос, почему Глазкрицкий не увольнял так долго водителя, ответ был неоднозначный: срок трудовой деятельности не обговаривался с Сергиенко, Личаев работал пять лет, потом экс-мэр перешёл на другую работу, и в связи с этим предприниматель уволил водителя.
Свидетель утверждает, что в компании Личаев не появлялся, приходил только за зарплатой и работал чисто на главу округа и его семью. Но ему задали вопрос о совместной поездке в Сочи с Александром Сергиенко, куда водитель привозил для них снаряжение для катания на лыжах. Здесь Глазкрицкий открестился — да, ездили, но снаряжение Личаев привозил только для Сергиенко.
Напомним, также на заседании Владимир Глазкрицкий рассказал о том, что взятку в 6 млн на стендовое оборудование для спортивного клуба сына Сергиенко он отдал практически «под угрозами». Ему пришлось продать базу в Красногвардейском районе, и сам Сергиенко «пугал» его тем, что «отдаст Тебекину». За эту взятку Глазкрицкий получил содействие при втором этапе строительства автозаправок.