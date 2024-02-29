«Он великий человек, глава администрации»: Глазкрицкий — о том, почему давал взятки

Самый первый эпизод произошёл, по версии обвинения, ещё в 2017 году, когда Александр Сергиенко был врио главы округа. Будучи гендиректором ООО «ОГК», ООО «Оптнефтегаз», ООО «Стройагропром» Глазкрицкий обратился к нему с тем, что хочет развивать «ОГК» и строить автозаправки. За содействие в этом Сергиенко попросил автомобиль за 3,3 млн рублей, из которых 1,3 миллиона вернул, чтобы скрыть преступление, остальные 2 млн были взяткой. Вот как об этом теперь рассказывает Глазкрицкий: