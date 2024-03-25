Экс-росгвардейца осудили за взятки при выдаче удостоверения частного охранника

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В 2020 году мужчина, будучи должностным лицом войск национальной гвардии РФ, выдавал гражданам удостоверения частных охранников и разрешения на хранение и ношение оружия. У получателей документов не было соответствующей подготовки.
Сообщается, что мужчина дважды получил взятки за незаконные действия и трижды получил взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. В отношении бывшего сотрудника Росгвардии были возбуждены уголовные дела.
Во время судебного заседания подсудимый не признал себя виновным. Суд допросил свидетелей, исследовал письменные доказательства.
В итоге суд признал вину подсудимого доказанной. При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, а также данные о личности виновного.
Суд назначил бывшему росгвардейцу наказание в виде года принудительных работ с удержание из зарплаты 15% в доход государства. Также ему был назначен штраф в размере 600 тыс. рублей. Помимо этого, мужчину лишили права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на три года.
Приговор ещё не вступил в законную силу.