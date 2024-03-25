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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Суд

Экс-росгвардейца осудили за взятки при выдаче удостоверения частного охранника

25 марта 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney
Суд

Под Белгородом росгвардеец за взятки выдавал удостоверения частных охранников

Дело против бывшего сотрудника Росгвардии рассмотрели в Ровеньском районном суде. Мужчину приговорили к принудительным работам и штрафу в 600 тыс. рублей.

В 2020 году мужчина, будучи должностным лицом войск национальной гвардии РФ, выдавал гражданам удостоверения частных охранников и разрешения на хранение и ношение оружия. У получателей документов не было соответствующей подготовки.

Сообщается, что мужчина дважды получил взятки за незаконные действия и трижды получил взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. В отношении бывшего сотрудника Росгвардии были возбуждены уголовные дела.

Во время судебного заседания подсудимый не признал себя виновным. Суд допросил свидетелей, исследовал письменные доказательства.

В итоге суд признал вину подсудимого доказанной. При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, а также данные о личности виновного.

Суд назначил бывшему росгвардейцу наказание в виде года принудительных работ с удержание из зарплаты 15% в доход государства. Также ему был назначен штраф в размере 600 тыс. рублей. Помимо этого, мужчину лишили права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на три года.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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