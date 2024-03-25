Экс-росгвардейца осудили за взятки при выдаче удостоверения частного охранника

Суд назначил бывшему росгвардейцу наказание в виде года принудительных работ с удержание из зарплаты 15% в доход государства. Также ему был назначен штраф в размере 600 тыс. рублей. Помимо этого, мужчину лишили права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на три года.