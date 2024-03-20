Спор белгородца с Mercedes на 33 млн рублей дошёл до Верховного суда

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Покупатель автомобиля Mercedes-Benz GLC300 пытается взыскать компенсации и неустойки с чернозёмной дилерской группы «Аврора авто», которые в несколько раз превышают стоимость машины. Спор начался из-за трещин на водительском сиденье автомобиля. Как сообщает издание, к осени 2022 года, за четыре месяца до конца гарантии, на пробеге около 70 тыс. км, на подушке и спинке из искусственной кожи появились повреждения.
Суды к единому мнению не пришли. Районный суд принял решение взыскать средства в пользу покупателя авто, областной суд вынес вердикт в пользу компании. Апелляцию позже обжаловал истец. В декабре 2023 года коллегия Первого кассационного суда общей юрисдикции отправила материалы на новое рассмотрение в областной суд. Определения по этому делу пока не опубликованы.
В конце февраля дилер направил в коллегию по гражданским делам Верховного суда жалобу на решение кассации.
В ходе разбирательств для компании постоянно увеличивались штраф и неустойка. По данным издания, на конец февраля требования истца превысили 33 млн рублей.
Глава ГК «Аврора авто» сообщил, что суд наложил на банковские счета дилера аресты на 33 млн рублей. Также был наложен запрет на регистрационные действия на семь машин. Компания пожаловалась во внутреннюю апелляцию судебных приставов. Решение пока не приняли.
Клиент же заявил изданию, что планирует идти в споре до конца.
«На сегодняшний день в рассмотрении остаётся ещё как минимум четыре инстанции, учитывая две в Верховном. Помимо решения райсуда, у меня есть выигранное дело в Саратове, где кассация согласилась с доводами и отменила предыдущее определение в пользу дилера. Также есть почерковедческая экспертиза, подтверждающая, что автосалон подделал мою подпись на заказ-наряде, буду обращать на это внимание вышестоящих инстанций», — рассказал белгородец.
С чего всё начиналось: белгородец приобрёл автомобиль за 4,7 млн рублей. В течение гарантийного срока на водительском сиденье была повреждена обивка. В ходе разбирательства установлено, что в машине имелся производственный недостаток, который не был устранён фирмой в течение 45 дней. Суд обязал ответчика выплатить покупателю почти 22 млн рублей.
Позже Белгородский областной суд отказал белгородцу во взыскании неустойки с продавца. В суде уточнили, что обивку не поменяли из-за введённых в отношении РФ санкций.