Спор белгородца с Mercedes на 33 млн рублей дошёл до Верховного суда

«На сегодняшний день в рассмотрении остаётся ещё как минимум четыре инстанции, учитывая две в Верховном. Помимо решения райсуда, у меня есть выигранное дело в Саратове, где кассация согласилась с доводами и отменила предыдущее определение в пользу дилера. Также есть почерковедческая экспертиза, подтверждающая, что автосалон подделал мою подпись на заказ-наряде, буду обращать на это внимание вышестоящих инстанций», — рассказал белгородец.