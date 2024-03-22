Двоих старооскольцев будут судить за похищение, вымогательство и насилие

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
В Старом Осколе будут судить двоих местных жителей. Их обвиняют в похищении группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, вымогательстве, совершении насильственных действий сексуального характера.
В марте 2023 года в вечернее время трое фигурантов вывезли бизнесмена за город и требовали с него 2 млн рублей под мнимым предлогом о наличии у потерпевшего перед ними долга. Речь о якобы помощи в его предпринимательской деятельности. Мужчина согласился отдать деньги, и тогда один из обвиняемых увёз его домой.
С марта по май того же года мужчины звонили старооскольцу, требуя деньги и угрожая. Бизнесмен обратился в полицию. Преступную деятельность пресекли правоохранительные органы.
С одним из фигурантов заключили досудебное соглашение, а материалы выделили в отдельное производство. Дело против остальных обвиняемых передано на рассмотрение в суд.