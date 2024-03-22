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Суд

Двоих старооскольцев будут судить за похищение, вымогательство и насилие

22 марта 2024, 15:02
Фото: 1MI
Суд

В Белгородской области в суд передали дело о похитителях бизнесмена

Двоих жителей Старого Оскола обвиняют в нескольких тяжких преступлениях. Они вымогали деньги у местного предпринимателя и угрожали ему. Мужчина обратился в полицию. Подробности сообщает региональный СК.

В Старом Осколе будут судить двоих местных жителей. Их обвиняют в похищении группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, вымогательстве, совершении насильственных действий сексуального характера.

В марте 2023 года в вечернее время трое фигурантов вывезли бизнесмена за город и требовали с него 2 млн рублей под мнимым предлогом о наличии у потерпевшего перед ними долга. Речь о якобы помощи в его предпринимательской деятельности. Мужчина согласился отдать деньги, и тогда один из обвиняемых увёз его домой.

С марта по май того же года мужчины звонили старооскольцу, требуя деньги и угрожая. Бизнесмен обратился в полицию. Преступную деятельность пресекли правоохранительные органы.

С одним из фигурантов заключили досудебное соглашение, а материалы выделили в отдельное производство. Дело против остальных обвиняемых передано на рассмотрение в суд.

Трое старооскольцев похитили бизнесмена и требовали с него 2 миллиона рублей
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#Белгородская область#Старый Оскол#Уголовное дело#Похищение#Криминал#Новости Старого Оскола#Вымогательство#Потерпевший#Наталья Корявых
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