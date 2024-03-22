Двоих старооскольцев будут судить за похищение, вымогательство и насилие

В марте 2023 года в вечернее время трое фигурантов вывезли бизнесмена за город и требовали с него 2 млн рублей под мнимым предлогом о наличии у потерпевшего перед ними долга. Речь о якобы помощи в его предпринимательской деятельности. Мужчина согласился отдать деньги, и тогда один из обвиняемых увёз его домой.