Трое старооскольцев похитили бизнесмена и требовали с него 2 миллиона рублей

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Следствием установлено, что похитили предпринимателя старооскольцы вечером. Действовали они по преступному сговору, применяя насилие. Преступную деятельность удалось пресечь благодаря совместным действиям следователей и сотрудников УФСБ.
На данный момент подозреваемые находятся под стражей. Заведено уголовное дело по ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека по предварительному сговору). Ведётся работа по сбору доказательств и установления всех обстоятельств преступления.