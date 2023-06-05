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Трое старооскольцев похитили бизнесмена и требовали с него 2 миллиона рублей

5 июня 2023, 13:32
Фото: 1MI
Похищение, архивное фото
Трое жителей Старого Оскола в марте этого года похитили местного предпринимателя и требовали с него два миллиона рублей, сообщает СУ СКР по Белгородской области. Задержать подозреваемых смогли при помощи УФСБ региона.

Следствием установлено, что похитили предпринимателя старооскольцы вечером. Действовали они по преступному сговору, применяя насилие. Преступную деятельность удалось пресечь благодаря совместным действиям следователей и сотрудников УФСБ.

На данный момент подозреваемые находятся под стражей. Заведено уголовное дело по ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека по предварительному сговору). Ведётся работа по сбору доказательств и установления всех обстоятельств преступления.

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#Артем Черненко#Похищение#Бизнесмен#Су скр#Уфсб#Происшествия#Белгородская область#Старый Оскол
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