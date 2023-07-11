Белгородцы не смогли обжаловать приговор за вымогательство денег у военного

Мужчин обвинили в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. В ноябре 2021 года они узнали о совершённых нарушениях на службе ранее незнакомым им военнослужащим. Осуждённые били его и угрожали применением насилия в будущем, требуя при этом с него 15 тыс. рублей. Потерпевший испугался и отдал вымогателям 3 тыс. рублей, пообещав отдать оставшуюся сумму позже.