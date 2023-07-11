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Белгородцы не смогли обжаловать приговор за вымогательство денег у военного

11 июля 2023, 13:39
Фото: 1MI
Областной суд оставил приговор без изменения. Мужчины требовали деньги с военнослужащего, угрожали ему и били, сообщили в региональной прокуратуре.

Областной суд оставил без изменения приговор вымогателям из Валуек, которые требовали деньги с военнослужащего, угрожая ему и применяя насилие. Апелляционная инстанция отклонила доводы стороны защиты о незаконности и необоснованности приговора.

Мужчин обвинили в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. В ноябре 2021 года они узнали о совершённых нарушениях на службе ранее незнакомым им военнослужащим. Осуждённые били его и угрожали применением насилия в будущем, требуя при этом с него 15 тыс. рублей. Потерпевший испугался и отдал вымогателям 3 тыс. рублей, пообещав отдать оставшуюся сумму позже.

Виновных приговорили к 3,5 года колонии и ограничению свободы на год. Обвиняемые пытались обжаловать решение суда, но безуспешно.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйки#Приговор#Военнослужащий#Вымогатели#Обвинение#Происшествия
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