Белгородцы не смогли обжаловать приговор за вымогательство денег у военного

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Областной суд оставил без изменения приговор вымогателям из Валуек, которые требовали деньги с военнослужащего, угрожая ему и применяя насилие. Апелляционная инстанция отклонила доводы стороны защиты о незаконности и необоснованности приговора.
Мужчин обвинили в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. В ноябре 2021 года они узнали о совершённых нарушениях на службе ранее незнакомым им военнослужащим. Осуждённые били его и угрожали применением насилия в будущем, требуя при этом с него 15 тыс. рублей. Потерпевший испугался и отдал вымогателям 3 тыс. рублей, пообещав отдать оставшуюся сумму позже.
Виновных приговорили к 3,5 года колонии и ограничению свободы на год. Обвиняемые пытались обжаловать решение суда, но безуспешно.