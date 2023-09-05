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Белгородцев и курянина осудили за разбои, вымогательства и кражу в составе ОПГ

Белгородцев и курянина осудили за разбои, вымогательства и кражу в составе ОПГ

5 сентября 2023, 12:15
Фото: 1MI
Некоторых фигурантов обвиняли и в покушении на убийство. Участникам ОПГ назначили серьёзные сроки. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

В Старом Осколе осудили четырёх местных жителей и ранее судимого курянина за ряд преступлений, совершённых в составе организованной преступной группы (ОПГ). Фигурантов признали виновными в вымогательстве, разбое и краже. У некоторых членов группировки имеются и другие обвинения.

Действовала преступная группа в период с ноября 2014 года по сентябрь 2019 года. За это время подсудимые успели совершить разбои и вымогательства с применением насилия. Сумма вреда превысила 296 тыс. рублей. Также один из членов ОПГ украл четыре колеса с авто на общую сумму в 174 тыс. рублей.

Двоих членов группы, в том числе организатора, признали виновными в покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия. Они выстрелили в одного из потерпевших четыре раза, однако он смог скрыться от напавших на него мужчин.

Суд приговорил фигурантов уголовного дела к заключению на сроки от 8,5 до 12 лет. Эти годы они проведут в колонии строгого режима. Одного из подсудимых приговорили к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за вымогательство.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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