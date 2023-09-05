Белгородцев и курянина осудили за разбои, вымогательства и кражу в составе ОПГ

Действовала преступная группа в период с ноября 2014 года по сентябрь 2019 года. За это время подсудимые успели совершить разбои и вымогательства с применением насилия. Сумма вреда превысила 296 тыс. рублей. Также один из членов ОПГ украл четыре колеса с авто на общую сумму в 174 тыс. рублей.