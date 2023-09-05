Белгородцев и курянина осудили за разбои, вымогательства и кражу в составе ОПГ

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В Старом Осколе осудили четырёх местных жителей и ранее судимого курянина за ряд преступлений, совершённых в составе организованной преступной группы (ОПГ). Фигурантов признали виновными в вымогательстве, разбое и краже. У некоторых членов группировки имеются и другие обвинения.
Действовала преступная группа в период с ноября 2014 года по сентябрь 2019 года. За это время подсудимые успели совершить разбои и вымогательства с применением насилия. Сумма вреда превысила 296 тыс. рублей. Также один из членов ОПГ украл четыре колеса с авто на общую сумму в 174 тыс. рублей.
Двоих членов группы, в том числе организатора, признали виновными в покушении на убийство и незаконном ношении огнестрельного оружия. Они выстрелили в одного из потерпевших четыре раза, однако он смог скрыться от напавших на него мужчин.
Суд приговорил фигурантов уголовного дела к заключению на сроки от 8,5 до 12 лет. Эти годы они проведут в колонии строгого режима. Одного из подсудимых приговорили к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за вымогательство.
Приговор пока не вступил в законную силу.