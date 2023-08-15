Белгородец пойдёт под суд за насилие и вымогательство денег

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Происшествие случилось в мае 2022 года. Житель Губкина вместе с неизвестными лицами под предлогом возврата долга вымогал у потерпевшей 150 тыс. рублей. При этом злоумышленник применял насилие.
В отношении белгородца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ — за вымогательство по предварительному сговору с применением насилия. За произошедшее мужчина ответит в Губкинском городском суде.
В отношении его соучастников, личности которых не установили, уголовное дело выделили в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что вымогателей из Валуек, которые требовали деньги с военнослужащего, приговорили к 3,5 года колонии и ограничению свободы на год. Обвиняемые пытались обжаловать решение суда, но безуспешно.