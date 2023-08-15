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Белгородец пойдёт под суд за насилие и вымогательство денег

Белгородец пойдёт под суд за насилие и вымогательство денег

15 августа 2023, 09:13
Фото: 1MI
44-летний губкинец «выбивал» 150 тысяч рублей с пострадавшей под предлогом возврата долга. Белгородец действовал сообща с неустановленными лицами. Об этом сообщает прокуратура Белгородской области.

Происшествие случилось в мае 2022 года. Житель Губкина вместе с неизвестными лицами под предлогом возврата долга вымогал у потерпевшей 150 тыс. рублей. При этом злоумышленник применял насилие.

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ — за вымогательство по предварительному сговору с применением насилия. За произошедшее мужчина ответит в Губкинском городском суде.

В отношении его соучастников, личности которых не установили, уголовное дело выделили в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что вымогателей из Валуек, которые требовали деньги с военнослужащего, приговорили к 3,5 года колонии и ограничению свободы на год. Обвиняемые пытались обжаловать решение суда, но безуспешно.

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#Таисия Некрасова#Происшествия#Вымогательство#Долг#Насилие#Уголовное дело#Белгородская область#Губкин
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