Пойти в суд или решить мирно: как поступить собственникам, чьи арендаторы сбежали?

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
При заселении и выселении квартиросъёмщиков зачастую заключается акт приёма-передачи, в котором указывают состояние помещения и дату. В случае если человек испортил ремонт, можно урегулировать проблему либо мирными переговорами, либо путём судебного урегулирования спора.
Если же квартирант съехал без предупреждения и не заключил акт приёма-передачи имущества, его финансовые обязательства всё ещё остаются в силе: он должен продолжать оплачивать жильё. Зачастую, узнав об этом, квартиранты сами возвращаются к арендодателям.
Если же арендатор скрывается, следует вызвать участкового полицейского и составить акт причинённого ущерба имуществу, а затем обратиться к лицензированным экспертам-оценщикам для проведения экспертизы повреждений помещения и составления сметного расчёта ремонтных работ.
В случае если ответа после таких действий не последовало и арендатор продолжает скрываться, следует подать на него в суд. К исковому заявлению нужно приложить договор аренды, акты сдачи и приёма жилья, а также фотографии квартиры в первоначальном виде и с повреждениями.