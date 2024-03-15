Пойти в суд или решить мирно: как поступить собственникам, чьи арендаторы сбежали?

В случае если ответа после таких действий не последовало и арендатор продолжает скрываться, следует подать на него в суд. К исковому заявлению нужно приложить договор аренды, акты сдачи и приёма жилья, а также фотографии квартиры в первоначальном виде и с повреждениями.