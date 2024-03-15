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Published Сегодня, 14:17

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Белгородцам рассказали, как найти сбежавшего арендатора, испортившего ремонт

Пойти в суд или решить мирно: как поступить собственникам, чьи арендаторы сбежали?

15 марта 2024, 14:17
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцам рассказали, как найти сбежавшего арендатора, испортившего ремонт

Юристы рассказали журналистам newia.ru, как поступить арендодателю, если квартиросъёмщик исчез, не заплатив и испортив ремонт. Есть несколько вариантов решения проблемы.

При заселении и выселении квартиросъёмщиков зачастую заключается акт приёма-передачи, в котором указывают состояние помещения и дату. В случае если человек испортил ремонт, можно урегулировать проблему либо мирными переговорами, либо путём судебного урегулирования спора.

Если же квартирант съехал без предупреждения и не заключил акт приёма-передачи имущества, его финансовые обязательства всё ещё остаются в силе: он должен продолжать оплачивать жильё. Зачастую, узнав об этом, квартиранты сами возвращаются к арендодателям.

Если же арендатор скрывается, следует вызвать участкового полицейского и составить акт причинённого ущерба имуществу, а затем обратиться к лицензированным экспертам-оценщикам для проведения экспертизы повреждений помещения и составления сметного расчёта ремонтных работ.

В случае если ответа после таких действий не последовало и арендатор продолжает скрываться, следует подать на него в суд. К исковому заявлению нужно приложить договор аренды, акты сдачи и приёма жилья, а также фотографии квартиры в первоначальном виде и с повреждениями.

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#Общество#Квартира#Ремонт#Оплата#Аренда#Россия#Белгород#Александра Склярова
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