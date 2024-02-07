В Белгороде в январе подешевело съёмное жильё

По состоянию на январь аренда однокомнатной квартиры в областном центре в среднем стоила 15,8 тыс. рублей. Цена снизилась всего на 1,6%. Аренда двухкомнатных квартир подешевела до почти 20 тыс. рублей — на 2,4%. Трёхкомнатное жильё снизилось в цене до 26,1 тыс. рублей в месяц — на 2,8%.