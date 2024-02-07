В Белгороде в январе подешевело съёмное жильё

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Белгороде в январе подешевела аренда квартир всех типов. В цене снизился как съём однушек, так и двух- и трёхкомнатных квартир. Однако в целом стоимость уменьшилась несущественно.
По состоянию на январь аренда однокомнатной квартиры в областном центре в среднем стоила 15,8 тыс. рублей. Цена снизилась всего на 1,6%. Аренда двухкомнатных квартир подешевела до почти 20 тыс. рублей — на 2,4%. Трёхкомнатное жильё снизилось в цене до 26,1 тыс. рублей в месяц — на 2,8%.
В Воронеже подешевела аренда только однушек — на 5,8%. В прошлом месяце съём стоил 18,5 тыс. рублей. Двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры, напротив, подорожали. Двушка обходится в 23,6 тыс. рублей, а трёшка — 31,1 тыс. рублей (+4,2% и +1% соответственно).
В Липецке аренда однушек подешевела на 6,1% — до 17,7 тыс. рублей. При этом двухкомнатные квартиры выросли в цене до 23,6 тыс. рублей в месяц (+1,9%). Трёхкомнатные квартиры подешевели до 31,2 тыс. рублей (-1,8%).
В Курске сложилась похожая ситуация. Если однушки подешевели до 13,7 тыс. рублей (-3%), то двушки подорожали до 17,2 тыс. рублей в месяц (+2,2%). Трёхкомнатные квартиры в столице соседнего региона снизились в цене на 1,2% — до 22,3 тыс. рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что ставки на аренду жилья в Белгороде выросли. За 2023 год они увеличились на 17,2%. Больше всего подорожал съём однушек.