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Квартиры

В Белгороде в январе подешевело съёмное жильё

7 февраля 2024, 10:17
Фото: 1MI
Квартиры

В январе аренда однушек в Белгороде подешевела до 15,8 тыс. рублей в месяц

Подешевел съём всех типов квартир. В областном центре стоимость аренды максимально снизилась на 2,8%. Наименее существенно подешевела аренда однушек, следует из данных сайта «Мир квартир».
Сюжет
Жилье

В Белгороде в январе подешевела аренда квартир всех типов. В цене снизился как съём однушек, так и двух- и трёхкомнатных квартир. Однако в целом стоимость уменьшилась несущественно.

По состоянию на январь аренда однокомнатной квартиры в областном центре в среднем стоила 15,8 тыс. рублей. Цена снизилась всего на 1,6%. Аренда двухкомнатных квартир подешевела до почти 20 тыс. рублей — на 2,4%. Трёхкомнатное жильё снизилось в цене до 26,1 тыс. рублей в месяц — на 2,8%.

В Воронеже подешевела аренда только однушек — на 5,8%. В прошлом месяце съём стоил 18,5 тыс. рублей. Двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры, напротив, подорожали. Двушка обходится в 23,6 тыс. рублей, а трёшка — 31,1 тыс. рублей (+4,2% и +1% соответственно).

В Липецке аренда однушек подешевела на 6,1% — до 17,7 тыс. рублей. При этом двухкомнатные квартиры выросли в цене до 23,6 тыс. рублей в месяц (+1,9%). Трёхкомнатные квартиры подешевели до 31,2 тыс. рублей (-1,8%).

В Курске сложилась похожая ситуация. Если однушки подешевели до 13,7 тыс. рублей (-3%), то двушки подорожали до 17,2 тыс. рублей в месяц (+2,2%). Трёхкомнатные квартиры в столице соседнего региона снизились в цене на 1,2% — до 22,3 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что ставки на аренду жилья в Белгороде выросли. За 2023 год они увеличились на 17,2%. Больше всего подорожал съём однушек.

Как сильно подорожала аренда квартир в Белгороде в 2023 году?
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#Город#Белгородская область#Квартиры#Жилье#Аренда#Новости Белгорода#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых
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