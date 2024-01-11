Доходность от сдачи квартир в Белгороде оказалась одной из самых низких в РФ

Покупка квартиры для белгородцев оказалась выгоднее на вторичном рынке, чем в новостройках. В среднем в Белгороде жильё сдают за 20,4 тыс. рублей при стоимости квартиры в новом доме более чем в 7 млн рублей. Вторичка в городе продаётся за 5,7 млн рублей.