Доходность от сдачи квартир в Белгороде оказалась одной из самых низких в РФ

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Покупка квартиры для белгородцев оказалась выгоднее на вторичном рынке, чем в новостройках. В среднем в Белгороде жильё сдают за 20,4 тыс. рублей при стоимости квартиры в новом доме более чем в 7 млн рублей. Вторичка в городе продаётся за 5,7 млн рублей.
По данным источника, окупаемость жилья в новостройке составила 28,6 года при доходности в 3,5%. На вторичном рынке показатель доходности составляет 4,3%, а окупаемость — 23,3 года.
Как сообщается, Белгород оказался в числе российских городов с квартирами с наиболее низкой доходностью. Причём это касается как новостроек, так и вторичек.
Практически такая же ситуация складывается в столице соседнего региона — в Курске. В новостройках окупаемость квартиры равняется 27 годам при доходности в 3,7%. На вторичном рынке эти показатели составили 22,6 года и 4,4% соответственно.
Однако от соседей отрывается Воронеж. Жильё в новостройке там окупается за 21,5 года при доходности в 4,6%. Вторичка окупится за 19,3 года. Доходность при этом равняется 5,2%.