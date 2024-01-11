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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Квартиры

Доходность от сдачи квартир в Белгороде оказалась одной из самых низких в РФ

11 января 2024, 12:24
Фото: 1MI
Квартиры

Названа окупаемость квартир в новостройках и на вторичке в Белгороде

Окупить квартиру на вторичном рынке белгородцы смогут за 23,3 года при доходности в 4,3%. Окупаемость в новостройках оказалась ниже и составила 28,6 года с доходностью в 3,5%. Данные опубликовал сайт «Мир квартир».
Сюжет
Жилье

Покупка квартиры для белгородцев оказалась выгоднее на вторичном рынке, чем в новостройках. В среднем в Белгороде жильё сдают за 20,4 тыс. рублей при стоимости квартиры в новом доме более чем в 7 млн рублей. Вторичка в городе продаётся за 5,7 млн рублей.

По данным источника, окупаемость жилья в новостройке составила 28,6 года при доходности в 3,5%. На вторичном рынке показатель доходности составляет 4,3%, а окупаемость — 23,3 года.

Как сообщается, Белгород оказался в числе российских городов с квартирами с наиболее низкой доходностью. Причём это касается как новостроек, так и вторичек.

Практически такая же ситуация складывается в столице соседнего региона — в Курске. В новостройках окупаемость квартиры равняется 27 годам при доходности в 3,7%. На вторичном рынке эти показатели составили 22,6 года и 4,4% соответственно.

Однако от соседей отрывается Воронеж. Жильё в новостройке там окупается за 21,5 года при доходности в 4,6%. Вторичка окупится за 19,3 года. Доходность при этом равняется 5,2%.

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#Общество#Белгородская область#Жилье#Новостройка#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Вторичка#Доходность#Окупаемость
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