Квартиры в новостройках подорожали почти на 15% в 2023 году

В 2023 году цены на квартиры в России продолжили расти. Согласно данным Росстата, средняя цена квадратного метра в новостройке выросла на 14,7%, а на вторичное жилье — на 3,2%.