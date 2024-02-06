Квартиры в новостройках подорожали почти на 15% в 2023 году

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
На первичном рынке средняя цена квартиры достигла 140 тыс. рублей за квадратный метр, пишет RTVI. Однако цены на типовые квартиры в среднем по стране выросли незначительно. Основной рост — среди дорогого и элитного жилья.
При этом в Москве, крупнейшем рынке жилищного строительства, цены на новостройки снизились на 9%, а на эконом-класс — на 7,8%.
Самые дорогие квартиры в новостройках также предлагаются в Санкт-Петербурге (222,7 тыс. руб. за квадратный метр), Московской области (191 тыс. руб.), Ленобласти (158 тыс. руб.) и Приморском крае (159,8 тыс. руб.). Наибольший рост цен произошел в Ставропольском крае (43%), Дагестане (39,2%) и Чувашии (33%).
В городах-миллионниках самый значительный рост цен на первичном рынке наблюдаются в Челябинске (+26%), Самаре (+25,4%) и Новосибирске с Нижним Новгородом (+24%). В Москве цены выросли на 16,6%, а в Санкт-Петербурге — на 16,7%.
Также есть регионы, где цены на новостройки снизились: например, в Карачаево-Черкесии (-29,3%), Ленинградской области (-20,6%) и Севастополе (-18%).
На рынке вторичного жилья рост не такой значительный: цены выросли на 3,2%. Квартиры низкого качества подорожали на 7,55%, а среднего и улучшенного качества — на 5%. Элитное жилье снизило свою цену на 15,6%.
Самый большой рост цен на вторичном рынке отмечается в Ленобласти (87%), Оренбургской области (48,8%), Северной Осетии — Алании (37,6%) и Ставропольском крае (36,4%). В городах-миллионниках наиболее значительный рост цен зафиксирован в Челябинске (+35%), Омске (+28%) и Ростове-на-Дону (+27%). В Москве цены выросли на 6,5%, а в Санкт-Петербурге — на 13,9%.
Причины роста цен на жилье связаны с ажиотажным спросом на жилищные кредиты и программы льготной ипотеки. Также влияют дефицит квалифицированной рабочей силы и инфляция, которая затрагивает цены на строительные материалы.