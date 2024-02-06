Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Квартиры в новостройках подорожали почти на 15% в 2023 году

6 февраля 2024, 17:04
В 2023 году цены на квартиры в России продолжили расти. Согласно данным Росстата, средняя цена квадратного метра в новостройке выросла на 14,7%, а на вторичное жилье — на 3,2%.

На первичном рынке средняя цена квартиры достигла 140 тыс. рублей за квадратный метр, пишет RTVI. Однако цены на типовые квартиры в среднем по стране выросли незначительно. Основной рост — среди дорогого и элитного жилья.

При этом в Москве, крупнейшем рынке жилищного строительства, цены на новостройки снизились на 9%, а на эконом-класс — на 7,8%.

Самые дорогие квартиры в новостройках также предлагаются в Санкт-Петербурге (222,7 тыс. руб. за квадратный метр), Московской области (191 тыс. руб.), Ленобласти (158 тыс. руб.) и Приморском крае (159,8 тыс. руб.). Наибольший рост цен произошел в Ставропольском крае (43%), Дагестане (39,2%) и Чувашии (33%).

В городах-миллионниках самый значительный рост цен на первичном рынке наблюдаются в Челябинске (+26%), Самаре (+25,4%) и Новосибирске с Нижним Новгородом (+24%). В Москве цены выросли на 16,6%, а в Санкт-Петербурге — на 16,7%.

Также есть регионы, где цены на новостройки снизились: например, в Карачаево-Черкесии (-29,3%), Ленинградской области (-20,6%) и Севастополе (-18%).

На рынке вторичного жилья рост не такой значительный: цены выросли на 3,2%. Квартиры низкого качества подорожали на 7,55%, а среднего и улучшенного качества — на 5%. Элитное жилье снизило свою цену на 15,6%.

Самый большой рост цен на вторичном рынке отмечается в Ленобласти (87%), Оренбургской области (48,8%), Северной Осетии — Алании (37,6%) и Ставропольском крае (36,4%). В городах-миллионниках наиболее значительный рост цен зафиксирован в Челябинске (+35%), Омске (+28%) и Ростове-на-Дону (+27%). В Москве цены выросли на 6,5%, а в Санкт-Петербурге — на 13,9%.

Причины роста цен на жилье связаны с ажиотажным спросом на жилищные кредиты и программы льготной ипотеки. Также влияют дефицит квалифицированной рабочей силы и инфляция, которая затрагивает цены на строительные материалы.

Подпишитесь
Выплата в 100 тысяч рублей мобилизованным: почему не всем переводят деньги
Сегодня, 13:36
Почему дополнительные каникулы для первоклассников в Белгороде перенесли?
Сегодня, 15:01
Мы забыли 350 лет истории Белгорода: глава архива— о реконструкции Белого квартала
Сегодня, 14:00
«Все разбираются, вылет или прилёт»: Собчак показала, как живёт семья из Белгорода
Сегодня, 12:17
40 дней со дня обстрела Белгорода: возле кинотеатра «Победа» проведут богослужение
Сегодня, 14:11
Лечение или свои нужды: на что можно потратить выплаты на пострадавших детей
Сегодня, 10:14