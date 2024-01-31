Цены растут и на вторичку: в Белгороде дорожают квартиры

В макрорегионе больше всего жильё за год подорожало в Липецке. «Квадрат» во вторичке в городе обойдётся в 85,9 тыс. рублей. В январе стоимость выросла всего на 1%, но за год подскочила на 16,7%. Сама квартира обойдётся в 4,7 млн рублей. И если за январь прирост составил 1,8%, то за год цены выросли сразу на 19,5%.