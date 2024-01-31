Цены растут и на вторичку: в Белгороде дорожают квартиры

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Жильё в Белгороде продолжает дорожать. Стало известно, на сколько выросли цены на вторичку в этом месяце и за год.
На текущий момент «квадрат» на вторичном рынке стоит 99,3 тыс. рублей. Рост в этом месяце составил 0,9%. За год зафиксировано подорожание на 4,4%.
В среднем жильё во вторичке стоит более 5,8 млн рублей. За месяц стоимость выросла на 1,6%. За 12 месяцев рост составил 9,4%.
Добавим, что растут цены и на малогабаритные квартиры во вторичке. Квадратный метр в малогабаритке в Белгороде обойдётся в 107 тыс. рублей (+7,4%). В среднем такая квартира в областном центре на текущий момент стоит 3,2 млн рублей (+8,8% за год).
На днях Бел.Ру писало и о росте стоимости квартир в новостройках. За год квадратный метр вырос в цене на 8,6%. Само жильё в указанный период подорожало на 15,7%.
Что касается вторичного рынка в других столицах регионов Центрального Черноземья, то здесь также наблюдается рост. Существенно вторичное жильё подорожало в соседнем Воронеже. «Квадрат» в январе достиг стоимости 94,8 тыс. рублей (+1,6% за январь и +12,2% за год). В среднем вторичка там стоит 5,3 млн рублей. В этом месяце квартиры подорожали на 1,8%, а за год этот показатель составил сразу 15,9%.
В Курске квадратный метр на вторичном рынке стоит 83,8 тыс. рублей. За месяц «квадрат» подорожал на 1,8%, за 12 месяцев — на 6,3%. Квартира на вторичном рынке в среднем стоит почти 4,7 млн рублей (+2,5% за январь и + 11% за год).
В макрорегионе больше всего жильё за год подорожало в Липецке. «Квадрат» во вторичке в городе обойдётся в 85,9 тыс. рублей. В январе стоимость выросла всего на 1%, но за год подскочила на 16,7%. Сама квартира обойдётся в 4,7 млн рублей. И если за январь прирост составил 1,8%, то за год цены выросли сразу на 19,5%.
Добавим, что дорожает вторичка и в целом по стране. В среднем квадратный метр россиянам обойдётся в 110 тыс. рублей. За январь «квадрат» подорожал на 1,2%, а за год — на 14,8%. Жильё на вторичном рынке стоит более 5,9 млн рублей. За месяц оно подорожало на 1,3%, а за 12 месяцев — на 15,9%.