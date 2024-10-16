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Квадратный метр

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2024
«Квадрат» жилья для молодых семей в Белгороде снова вырос в цене
16 октября, 11:58
Подешевело: в Белгороде неожиданно снизился норматив по жилью
23 сентября, 14:07
В отличие от новостроек: квартиры на вторичке в Белгороде стали доступнее?
9 сентября, 08:47
В Белгороде выросла стоимость «квадрата» для постановки на учёт нуждающихся в жилье
20 июня, 09:04
Федеральные власти пересмотрели цены на жильё в Белгородской области
28 марта, 08:23
Цены растут и на вторичку: в Белгороде дорожают квартиры
31 января, 08:58
Жильё дорожает: на сколько выросли в цене квартиры в новостройках Белгорода
29 января, 12:43
В Белгороде увеличили ещё один норматив по жилью
11 января, 10:00
Стоимость «квадрата» жилья в Белгороде продолжает расти
11 января, 07:20
2023
Вторичка подорожала, но меньше, чем по стране: что происходит с жильём в Белгороде
8 ноября 2023, 10:10
В Белгороде утвердили новую стоимость «квадрата» жилья для молодых семей
25 октября 2023, 12:38
В Белгороде вновь увеличилась средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья
4 октября 2023, 08:20
Стало известно, сколько лет придётся копить белгородцам на квартиру в новостройке
18 августа 2023, 14:41
В Белгороде подешевел «квадрат» жилья для молодых семей
21 июля 2023, 13:45
В Белгороде подешевели квартиры в новостройках
29 июня 2023, 14:52
В Белгороде вырос ещё один норматив по жилью
29 июня 2023, 13:05
В Белгороде выросла средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья
28 июня 2023, 10:14
В Белгороде определили среднюю рыночную стоимость «квадрата» жилья
11 апреля 2023, 13:49
Квадратный метр на «вторичке» в Белгороде за год подешевел на 3%
6 апреля 2023, 11:32
За год квартиры в новостройках Белгорода подешевели на 3,3%
30 марта 2023, 11:24

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