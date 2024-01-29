Жильё дорожает: на сколько выросли в цене квартиры в новостройках Белгорода

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Жильё в новостройках Белгорода продолжает дорожать. Цена за «квадрат» в новом многоквартирном доме в среднем составила 121,9 тыс. рублей. За январь квадратный метр в областном центре подорожал на 0,5%. За год прирост составил 8,6%.
Квартира в новом доме в среднем стоит 7,3 млн рублей. За месяц текущего года она подорожала на 4%. За 12 месяцев прирост равен 15,7%.
Жильё в новостройках подорожало и в Воронеже, однако при этом оно всё равно обходится дешевле, чем в Белгороде. В среднем «квадрат» в столице Черноземья обойдётся в 114,7 тыс. рублей. За январь его стоимость выросла на 2,3%, за год — на 20%. Квартира воронежцам в среднем обойдётся в 6,1 млн рублей. За месяц жильё выросло в цене на 5,2%, а за год — на 18,6%.
Дорожает жильё и в Курске, однако ситуация складывается такая же: в Белгороде всё равно дороже. Квадратный метр в курской новостройке стоит чуть более 99 тыс. рублей. За месяц этот показатель вырос на 1,9%, за 12 месяцев — на 13,9%. Сама квартира в среднем стоит 5,5 млн рублей. В январе она подорожала на 0,8%, а за год стоимость выросла сразу на 18,4%.
Наименее существенным прирост среди столиц регионов Центрального Черноземья оказался в Липецке. Там «квадрат» стоит 94,1 тыс. рублей (+3,5% за январь и +11,6% за 12 месяцев). Квартира же обойдётся в среднем в 5,5 млн рублей. Жильё в новостройке в январе подешевело на 0,1%, но за год подорожало на 7,2%.
Если сравнивать со стоимостью жилья в новостройках в целом по стране, то в этом случае также наблюдается прирост цен. «Квадрат» в РФ обойдётся в 129 тыс. рублей. Прирост на январь равняется 1,8%, за год — 18,2%. Квартира в новом доме в обойдётся в 6,9 млн рублей (+1,7% в этом месяце и +18,6% за год).
На днях в Белгороде утвердили очередной норматив по жилью. На первый квартал 2024 года квадратный метр для молодых семей будет стоить почти 84 тыс. рублей. В четвёртом квартале 2023 года стоимость «квадрата» равнялась 82,3 тыс. рублей.