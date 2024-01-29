Жильё дорожает: на сколько выросли в цене квартиры в новостройках Белгорода

Жильё в новостройках подорожало и в Воронеже, однако при этом оно всё равно обходится дешевле, чем в Белгороде. В среднем «квадрат» в столице Черноземья обойдётся в 114,7 тыс. рублей. За январь его стоимость выросла на 2,3%, за год — на 20%. Квартира воронежцам в среднем обойдётся в 6,1 млн рублей. За месяц жильё выросло в цене на 5,2%, а за год — на 18,6%.