Пять миллионов за 40 квадратов: в соцсетях удивились цене дома-гаража в Белгороде

Дом площадью 40 м² на участке две сотки продают за 5 млн рублей в Белгороде. При этом в объявлении указано, что купить можно лишь «часть жилогo домa» на втором этаже постройки. Есть отдельный вход, санузел, но помещение требует ремонта. В наличии «сухой гараж» на одну машину.