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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Старый дом, архивное фото

Пять миллионов за 40 квадратов: в соцсетях удивились цене дома-гаража в Белгороде

26 ноября 2023, 09:33
Фото: 1MI
Старый дом, архивное фото

Дом-гараж площадью 40 квадратов продают за пять миллионов в Белгороде

Странное объявление на сайте «Авито» заметили пользователи соцсетей: житель Белгорода продаёт «часть жилогo домa» с гаражом за 5 млн рублей. Площадь здания при этом — 40 м².

Дом площадью 40 м² на участке две сотки продают за 5 млн рублей в Белгороде. При этом в объявлении указано, что купить можно лишь «часть жилогo домa» на втором этаже постройки. Есть отдельный вход, санузел, но помещение требует ремонта. В наличии «сухой гараж» на одну машину.

Огромный плюс в том, что вы покупаете жильё в виде двух комнат и гаража с возможностью сдавать в аренду дом, расположенный на дворовой территории, получая при этом доход. Отличный вариант для дальновидного человека, который не упустит возможность заработка.
продавец на «Авито»
Фото: сайт "Авито"

В соцсетях же объявление не оценили.

«Где дом-то? Коробок стоит какой-то, надстройка над гаражом. Пять миллионов, Белгород», — пишет Сергей Сафронов.

«40 метров за пять „лямов“, ещё и в Белгороде. Такое себе вложение», — считает пользователь с ником Хайнц Вольф.

«Очень смешно, за эти деньги можно „каркасник“ купить 60 квадратов с участком под десять соток в Нижнем Новгороде, а не гараж в Белгороде», — утверждает Артём Дыдкин.

Продавец же готов показать жильё в любое свободное время.

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