Пять миллионов за 40 квадратов: в соцсетях удивились цене дома-гаража в Белгороде

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Дом площадью 40 м² на участке две сотки продают за 5 млн рублей в Белгороде. При этом в объявлении указано, что купить можно лишь «часть жилогo домa» на втором этаже постройки. Есть отдельный вход, санузел, но помещение требует ремонта. В наличии «сухой гараж» на одну машину.
Огромный плюс в том, что вы покупаете жильё в виде двух комнат и гаража с возможностью сдавать в аренду дом, расположенный на дворовой территории, получая при этом доход. Отличный вариант для дальновидного человека, который не упустит возможность заработка.
продавец на «Авито»
В соцсетях же объявление не оценили.
«Где дом-то? Коробок стоит какой-то, надстройка над гаражом. Пять миллионов, Белгород», — пишет Сергей Сафронов.
«40 метров за пять „лямов“, ещё и в Белгороде. Такое себе вложение», — считает пользователь с ником Хайнц Вольф.
«Очень смешно, за эти деньги можно „каркасник“ купить 60 квадратов с участком под десять соток в Нижнем Новгороде, а не гараж в Белгороде», — утверждает Артём Дыдкин.
Продавец же готов показать жильё в любое свободное время.