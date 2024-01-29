«Квадрат» жилья для молодых семей в Белгороде подорожал

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Белгороде утвердили норматив стоимости квадратного метра жилья на первый квартал 2024 года для молодых семей. Стоимость «квадрата» составила 83 992 рубля. Документ опубликовали 26 января.
Норматив утвердили для расчёта размера соцвыплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома по госпрограмме. Контроль за исполнением постановления возложен на жилищное управление мэрии Белгорода.
Напомним, что в четвёртом квартале 2023 года «квадрат» жилья для молодых семей стоил 82 302 рубля.
Ранее в городе также утвердили среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья. По состоянию на первое полугодие 2024 года рыночная стоимость составила 114,3 тыс. рублей за «квадрат».
В Белгороде также утвердили стоимость квадратного метра жилья в целях отнесения граждан к малоимущим для постановки на учёт нуждающихся в жилых помещениях. Сумма составила 108 450 рублей.