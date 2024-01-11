В Белгороде увеличили ещё один норматив по жилью

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В Белгороде изменилась рыночная стоимость квадратного метра жилья. Она составила 114,3 тыс. рублей по состоянию на первое полугодие текущего года. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.
В документе указана рыночная стоимость одного квадратного метра жилого помещения для обеспечения жильём отдельных категорий граждан. Контроль за исполнением постановления возложили на главу жилищного управления мэрии.
За год рыночная стоимость «квадрата» в областном центре выросла. Для сравнения: в первом полугодии 2023 года сумма равнялась 100,4 тыс. рублей. Во втором полугодии 2023 года в Белгороде утвердили норматив рыночной стоимости «квадрата» в 103,9 тыс. рублей.
Добавим, что стоимость квадратного метра жилья в Белгороде в 2024 году продолжает расти. На первый квартал определили сумму в 108,4 тыс. рублей. Речь идёт о семьях, которым предоставляется квартира по договору социального найма.