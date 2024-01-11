В Белгороде увеличили ещё один норматив по жилью

За год рыночная стоимость «квадрата» в областном центре выросла. Для сравнения: в первом полугодии 2023 года сумма равнялась 100,4 тыс. рублей. Во втором полугодии 2023 года в Белгороде утвердили норматив рыночной стоимости «квадрата» в 103,9 тыс. рублей.