В Белгороде утвердили новую стоимость «квадрата» жилья для молодых семей

Posted 25 октября, 12:38
Published 25 октября, 12:38
Modified 25 октября, 12:40
Updated 25 октября, 12:40
В Белгороде утвердили стоимость «квадрата» жилья для молодых семей на четвёртый квартал 2023 года. Постановление опубликовали 24 октября. Согласно документу, стоимость снизилась до 82 302 рубля. Контроль за исполнением постановления возложили на жилищное управление горадминистрации.
В июле власти утвердили стоимость квадратного метра жилья для расчёта соцвыплат молодым семьям. Она составляла 82 902 рубля и подешевела в сравнении со вторым кварталом. Тогда стоимость «квадрата» жилья составляла 88 599 рублей. Указанный показатель определяется для расчёта социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья в рамках профильной госпрограммы.
Напомним, что в областном центре ранее вновь увеличилась средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья. На четвёртый квартал 2023 года норматив составил 104 288 рублей. Ранее она составляла 101 738 рублей.