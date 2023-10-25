В Белгороде утвердили новую стоимость «квадрата» жилья для молодых семей

В июле власти утвердили стоимость квадратного метра жилья для расчёта соцвыплат молодым семьям. Она составляла 82 902 рубля и подешевела в сравнении со вторым кварталом. Тогда стоимость «квадрата» жилья составляла 88 599 рублей. Указанный показатель определяется для расчёта социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья в рамках профильной госпрограммы.