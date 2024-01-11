Стоимость «квадрата» жилья в Белгороде продолжает расти

Ранее в областном центре утвердили стоимость квадратного метра жилья для молодых семей. По состоянию на четвёртый квартал прошлого года сумма составляла 82 302 рубля. Цена снизилась, поскольку в июле она равнялась 82 902 рублям. До этого «квадрат» стоил 88 599 рублей.