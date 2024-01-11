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Published Сегодня, 07:20

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Жильё

Стоимость «квадрата» жилья в Белгороде продолжает расти

11 января 2024, 07:20
Фото: 1MI
Жильё

В Белгороде утвердили новую стоимость «квадрата» жилья

Квадратный метр жилья на первый квартал 2024 года будет стоить более 108 тыс. рублей. Соответствующее постановление опубликовала мэрия.
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Жилье

В Белгороде утвердили стоимость квадратного метра жилья в целях отнесения граждан к малоимущим для постановки на учёт нуждающихся в жилых помещениях. Соответствующий документ опубликовала городская администрация.

Согласно постановлению мэрии, на первый квартал 2024 года «квадрат» будет стоить 108 450 рублей. Также указано, что речь идёт о семьях, которым предоставляется квартира по договору социального найма.

Норматив продолжает расти. Так, во втором квартале 2023 года показатель составлял 98 337 рублей 50 копеек, в третьем квартале — 101 738 рублей, а в четвёртом — 104 288 рублей.

Ранее в областном центре утвердили стоимость квадратного метра жилья для молодых семей. По состоянию на четвёртый квартал прошлого года сумма составляла 82 302 рубля. Цена снизилась, поскольку в июле она равнялась 82 902 рублям. До этого «квадрат» стоил 88 599 рублей.

В Белгороде утвердили новую стоимость «квадрата» жилья для молодых семей
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