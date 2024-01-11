Стоимость «квадрата» жилья в Белгороде продолжает расти

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В Белгороде утвердили стоимость квадратного метра жилья в целях отнесения граждан к малоимущим для постановки на учёт нуждающихся в жилых помещениях. Соответствующий документ опубликовала городская администрация.
Согласно постановлению мэрии, на первый квартал 2024 года «квадрат» будет стоить 108 450 рублей. Также указано, что речь идёт о семьях, которым предоставляется квартира по договору социального найма.
Норматив продолжает расти. Так, во втором квартале 2023 года показатель составлял 98 337 рублей 50 копеек, в третьем квартале — 101 738 рублей, а в четвёртом — 104 288 рублей.
Ранее в областном центре утвердили стоимость квадратного метра жилья для молодых семей. По состоянию на четвёртый квартал прошлого года сумма составляла 82 302 рубля. Цена снизилась, поскольку в июле она равнялась 82 902 рублям. До этого «квадрат» стоил 88 599 рублей.