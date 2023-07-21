В Белгороде подешевел «квадрат» жилья для молодых семей

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В третьем квартале 2023 года в Белгороде изменился норматив стоимости квадратного метра жилья для расчёта соцвыплат молодым семьям. «Квадрат» подешевел с 88 599 рублей (во втором квартале) до 82 902 рублей.
Добавим, что этот показатель определяется для расчёта социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья в рамках профильной госпрограммы. Контроль за исполнением постановления возложили на руководителя жилищного управления при горадминистрации.
В первом квартале текущего года квадратный метр жилья в указанной категории стоил 87 179 рублей. В 2022 году в первом квартале действовал норматив в 63 940 рублей.
До этого в областном центре утвердили норматив рыночной стоимости квадратного метра жилья. В первом полугодии 2023 года он составлял 100,3 тыс. рублей.