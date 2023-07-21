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В Белгороде подешевел «квадрат» жилья для молодых семей

21 июля 2023, 13:45
Фото: 1MI
В областном центре норматив стоимости квадратного метра для расчёта соцвыплат молодым семьям снизился до 82 902 рублей, следует из постановления мэрии.

В третьем квартале 2023 года в Белгороде изменился норматив стоимости квадратного метра жилья для расчёта соцвыплат молодым семьям. «Квадрат» подешевел с 88 599 рублей (во втором квартале) до 82 902 рублей.

Добавим, что этот показатель определяется для расчёта социальных выплат молодым семьям на покупку или строительство жилья в рамках профильной госпрограммы. Контроль за исполнением постановления возложили на руководителя жилищного управления при горадминистрации.

В первом квартале текущего года квадратный метр жилья в указанной категории стоил 87 179 рублей. В 2022 году в первом квартале действовал норматив в 63 940 рублей.

До этого в областном центре утвердили норматив рыночной стоимости квадратного метра жилья. В первом полугодии 2023 года он составлял 100,3 тыс. рублей.

В Белгороде выросла средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья
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#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Норматив стоимости#Квадратный метр#Наталья Корявых#Молодые семьи
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