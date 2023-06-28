В Белгороде выросла средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья выросла в Белгороде. На третий квартал текущего года норматив составляет 101 738 рублей.
Этот показатель применяют в расчётах по признанию граждан малоимущими «в целях постановки на учёт нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма», говорится в документе.
Отметим, что на второй квартал норматив составлял 98 337 рублей 50 копеек.
Дорожал в Белгороде и «квадрат» жилья для молодых семей. В первом квартале года норматив составлял 87 179 рублей за квадратный метр, а во втором — 88 599 рублей. Показатель используется для расчёта соцвыплат молодым семьям на покупку или строительство жилья в рамках профильной госпрограммы.
В то же время в Белгороде по итогам апреля снизилась цена квартир в новостройках и на «вторичке». В первом случае средний лот подешевел на 2,2%, во втором — на 0,9%.