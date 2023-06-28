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В Белгороде выросла средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья

28 июня 2023, 10:14
Фото: 1MI
На третий квартал норматив превысил 101 тыс. рублей. Стоимость указана в документе городской администрации.

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья выросла в Белгороде. На третий квартал текущего года норматив составляет 101 738 рублей.

Этот показатель применяют в расчётах по признанию граждан малоимущими «в целях постановки на учёт нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма», говорится в документе.

Отметим, что на второй квартал норматив составлял 98 337 рублей 50 копеек.

Дорожал в Белгороде и «квадрат» жилья для молодых семей. В первом квартале года норматив составлял 87 179 рублей за квадратный метр, а во втором — 88 599 рублей. Показатель используется для расчёта соцвыплат молодым семьям на покупку или строительство жилья в рамках профильной госпрограммы.

В то же время в Белгороде по итогам апреля снизилась цена квартир в новостройках и на «вторичке». В первом случае средний лот подешевел на 2,2%, во втором — на 0,9%.

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#Норматив#Квадратный метр#Мэрия#Малоимущие#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Инна Рогова
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