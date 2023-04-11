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В Белгороде определили среднюю рыночную стоимость «квадрата» жилья

11 апреля 2023, 13:49
Фото: 1MI
Стоимость квадратного метра составила 98,3 тыс. рублей, следует из постановления городской администрации. Норматив необходим для использования в расчётах.

В Белгороде утвердили среднюю рыночную стоимость «квадрата» жилья. Показатель на II квартал 2023 года составил 98 тыс. 337 рублей 50 копеек. 

Норматив необходим для использования в расчётах по признанию граждан малоимущими в целях постановки на учёт нуждающихся в предоставлении жилья по договорам соцнайма.

Ранее сообщалось, что средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья в Белгороде уменьшилась на 8,7 тыс. рублей. Речь о IV квартале 2022 года. Норматив на тот момент составлял свыше 104 тыс. рублей. 

Напомним, квадратный метр на «вторичке» в Белгороде за год подешевел на 3%. В среднем его стоимость составляет 95,2 тыс. рублей. Квартиру можно купить за 5,5 млн рублей.

В Белгороде определились с ещё одним нормативом стоимости «квадрата» жилья
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Город#Квадратный метр#Норматив#Мэрия#Новости Белгорода
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