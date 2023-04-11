В Белгороде определили среднюю рыночную стоимость «квадрата» жилья

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В Белгороде утвердили среднюю рыночную стоимость «квадрата» жилья. Показатель на II квартал 2023 года составил 98 тыс. 337 рублей 50 копеек.
Норматив необходим для использования в расчётах по признанию граждан малоимущими в целях постановки на учёт нуждающихся в предоставлении жилья по договорам соцнайма.
Ранее сообщалось, что средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья в Белгороде уменьшилась на 8,7 тыс. рублей. Речь о IV квартале 2022 года. Норматив на тот момент составлял свыше 104 тыс. рублей.
Напомним, квадратный метр на «вторичке» в Белгороде за год подешевел на 3%. В среднем его стоимость составляет 95,2 тыс. рублей. Квартиру можно купить за 5,5 млн рублей.