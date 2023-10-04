В Белгороде вновь увеличилась средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Стала известна средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья на четвёртый квартал 2023 года. Норматив составил 104 288 рублей.
Эту сумму будут использовать в расчётах по признанию жителей малоимущими, чтобы в дальнейшем поставить их на учёт как нуждающихся в предоставлении жилья по договорам соцнайма.
Ранее сообщалось, что в третьем квартале стоимость «квадрата» составляла 101 738 рублей, во втором квартале — 98 337 рублей 50 копеек.
Напомним, что в Белгороде подорожало вторичное жильё. С начала года стоимость стала выше на 6,3%. Средняя цена квартир в третьем квартале составила 5,57 млн рублей.
Взять жильё в ипотеку при этом могут не все белгородцы. По состоянию на август заём на жильё могли себе позволить только 29,1% жителей региона.