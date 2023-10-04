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Жильё

В Белгороде вновь увеличилась средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья

4 октября 2023, 08:20
Фото: 1MI
Жильё

Стоимость «квадрата» жилья в Белгороде превысила 104 тыс. рублей

На четвёртый квартал 2023 года норматив составил 104 288 рублей. Соответствующий документ появился на официальном сайте городской администрации. В сравнении с предыдущим отчётным периодом сумма увеличилась на 2,6 тыс. рублей.

Стала известна средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья на четвёртый квартал 2023 года. Норматив составил 104 288 рублей.

Эту сумму будут использовать в расчётах по признанию жителей малоимущими, чтобы в дальнейшем поставить их на учёт как нуждающихся в предоставлении жилья по договорам соцнайма.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале стоимость «квадрата» составляла 101 738 рублей, во втором квартале — 98 337 рублей 50 копеек.

Напомним, что в Белгороде подорожало вторичное жильё. С начала года стоимость стала выше на 6,3%. Средняя цена квартир в третьем квартале составила 5,57 млн рублей.

Взять жильё в ипотеку при этом могут не все белгородцы. По состоянию на август заём на жильё могли себе позволить только 29,1% жителей региона.

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#Белгородская область#Стоимость#Новости Белгорода#Норматив#Квадратный метр#Белгород#Александра Склярова
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