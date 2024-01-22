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Квартиры

Малогабаритка во вторичке обойдётся белгородцам в среднем в 3,2 млн рублей

22 января 2024, 14:16
Фото: 1MI
Квартиры

В Белгороде за год жильё до 32 кв. м во вторичке подорожало на 9%

В Белгороде за год малогабаритное жильё площадью до 32 кв. метров на вторичном рынке выросло в цене почти на 9%. «Квадрат» при этом подорожал более чем на 7%, следует из данных сайта «Мир квартир».
Сюжет
Жилье

В Белгороде за год на вторичном рынке подорожали малогабаритные квартиры. Рост стоимости касается как квадратного метра, так и самого жилья до 32 кв. метров в целом.

Согласно опубликованным данным, «квадрат» в малогабаритке во вторичке обойдётся более чем в 107 тыс. рублей. Стоимость выросла на 7,4%. Сама квартира обойдётся в 3,2 млн рублей — это на 8,8% дороже, чем годом ранее.

Не дешевеют малогабаритные квартиры и в других регионах страны, в том числе в Центральном Черноземье. В соседнем Воронеже «квадрат» в небольшой квартире стоит 100 тыс. рублей. Прирост за год составил 13,9%. Такое жильё выросло в цене на 11,7% — до 2,6 млн рублей.

Курск идёт примерно наравне с Белгородом. Квадратный метр подорожал на 5,8% — до 86 тыс. рублей. Сама квартира стала дороже на 7,3%. В среднем она стоит 2,4 млн рублей.

Напомним, в Белгороде доходность малогабаритных квартир стала одной из самых низких по стране. Уровень доходности составил всего 4,1%. Окупится маленькая квартира в областном центре за 24 года.

Доходность квартир-малогабариток в Белгороде стала одной из самых низких в РФ
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