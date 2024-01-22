Малогабаритка во вторичке обойдётся белгородцам в среднем в 3,2 млн рублей

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В Белгороде за год на вторичном рынке подорожали малогабаритные квартиры. Рост стоимости касается как квадратного метра, так и самого жилья до 32 кв. метров в целом.
Согласно опубликованным данным, «квадрат» в малогабаритке во вторичке обойдётся более чем в 107 тыс. рублей. Стоимость выросла на 7,4%. Сама квартира обойдётся в 3,2 млн рублей — это на 8,8% дороже, чем годом ранее.
Не дешевеют малогабаритные квартиры и в других регионах страны, в том числе в Центральном Черноземье. В соседнем Воронеже «квадрат» в небольшой квартире стоит 100 тыс. рублей. Прирост за год составил 13,9%. Такое жильё выросло в цене на 11,7% — до 2,6 млн рублей.
Курск идёт примерно наравне с Белгородом. Квадратный метр подорожал на 5,8% — до 86 тыс. рублей. Сама квартира стала дороже на 7,3%. В среднем она стоит 2,4 млн рублей.
Напомним, в Белгороде доходность малогабаритных квартир стала одной из самых низких по стране. Уровень доходности составил всего 4,1%. Окупится маленькая квартира в областном центре за 24 года.