Малогабаритка во вторичке обойдётся белгородцам в среднем в 3,2 млн рублей

Не дешевеют малогабаритные квартиры и в других регионах страны, в том числе в Центральном Черноземье. В соседнем Воронеже «квадрат» в небольшой квартире стоит 100 тыс. рублей. Прирост за год составил 13,9%. Такое жильё выросло в цене на 11,7% — до 2,6 млн рублей.