Белгородский вуз может получить до 800 млн, если войдёт в федеральную программу

Университет под Белгородом может войти в федеральную программу «Приоритет»

Белгородский ГАУ им. В. Я Горина может получить от 100 до 800 млн по программе «Приоритет 2030». Пока университет является одним из кандидатов на включение в программу, результаты будут известны к 2025 году, сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».