Белгородский вуз может получить до 800 млн, если войдёт в федеральную программу

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
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Updated Сегодня, 15:49
Белгородский ГАУ им. В. Я Горина может войти в федеральную программу грантов «Приоритет 2030» и получить от 100 до 800 млн рублей. Результаты отбора заявок объявят к 2025 году.
Сейчас известно, что Белгородский аграрный университет имени В. Я. Горина получил оценку 6,3 балла по оценкам программ заявок. Теперь университет продолжит участие в ежегодной оценке результатов наравне с вузами-грантополучателями.
В программе «Приоритет 2030» участвуют ещё два вуза Белгородской области — БелГУ и БГТУ им. Шухова.
Отметим, что в состав грантополучателей программы «Приоритет-2030» входят 118 университетов, которые находятся в различных регионах РФ, которые находятся в 50 субъектах нашей страны. Сама программа реализуется по нацпроекту «Наука и университеты».