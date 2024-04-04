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Белгородский государственный аграрный университет

Белгородский вуз может получить до 800 млн, если войдёт в федеральную программу

4 апреля 2024, 15:49
Фото: страница Белгородского ГАУ в ВК
Белгородский государственный аграрный университет

Университет под Белгородом может войти в федеральную программу «Приоритет»

Белгородский ГАУ им. В. Я Горина может получить от 100 до 800 млн по программе «Приоритет 2030». Пока университет является одним из кандидатов на включение в программу, результаты будут известны к 2025 году, сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».

Белгородский ГАУ им. В. Я Горина может войти в федеральную программу грантов «Приоритет 2030» и получить от 100 до 800 млн рублей. Результаты отбора заявок объявят к 2025 году.

Сейчас известно, что Белгородский аграрный университет имени В. Я. Горина получил оценку 6,3 балла по оценкам программ заявок. Теперь университет продолжит участие в ежегодной оценке результатов наравне с вузами-грантополучателями.

В программе «Приоритет 2030» участвуют ещё два вуза Белгородской области — БелГУ и БГТУ им. Шухова.

Отметим, что в состав грантополучателей программы «Приоритет-2030» входят 118 университетов, которые находятся в различных регионах РФ, которые находятся в 50 субъектах нашей страны. Сама программа реализуется по нацпроекту «Наука и университеты».

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