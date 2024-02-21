Новый ректор вуза в Белгороде объявила о кадровых перестановках

В то же время должность проректора по реализации программ радикального развития покинул Андрей Пересыпкин. Также Карловская поблагодарила Елену Цуканову за совместную работу по воспитательной работе и молодёжной политике и пожелала удачи в дальнейшей профессиональной деятельности.