Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В БелГУ произошли изменения в руководстве

Новый ректор вуза в Белгороде объявила о кадровых перестановках

21 февраля 2024, 13:32
Фото: 1MI

В БелГУ произошли изменения в руководстве

О кадровых перестановках в НИУ «БелГУ» сообщила назначенный с сегодняшнего дня ректор Евгения Карловская. Изменения коснулись нескольких должностей.

Новый ректор Евгения Карловская сообщила об изменениях в руководстве НИУ «БелГУ». Так, Владимир Шаповалов назначен на должность советника ректората. «Это позволит ему сконцентрировать усилия на развитии регионального отделения Российского исторического общества, председателем которого он был избран в конце января», — пояснила изменения Карловская.

В то же время должность проректора по реализации программ радикального развития покинул Андрей Пересыпкин. Также Карловская поблагодарила Елену Цуканову за совместную работу по воспитательной работе и молодёжной политике и пожелала удачи в дальнейшей профессиональной деятельности.

Исполнять обязанности проректора пока будет начальник отдела по организации воспитательной деятельности Елена Трофименко.

Напомним, что Карловскую на пятилетний срок назначили ректором с сегодняшнего дня, 21 февраля. С марта 2023 года она исполняла обязанности ректора университета.

В Белгородском госуниверситете официально назначили ректора
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде простились с погибшей из-за обстрела ВСУ преподавателем НИУ «БелГУ»Погибшая в Белгороде годовалая девочка оказалась дочерью студента медколледжа БелГУНИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ
#Общество#Белгородская область#БелГУ#Университет#Новости Белгорода#Кадровые перестановки#Белгород#Александра Склярова#Евгения Карловская
Подпишитесь
Гипертонический криз не помог Сергиенко добиться перевода под домашний арест
Сегодня, 11:40
Дом белгородцев пострадал от взрыва после атаки ВСУ
Сегодня, 13:09
Хозяин закрасил жёлто-синюю крышу дома и подал заявление в полицию из-за угроз
Сегодня, 13:57
Галлюцинации и паранойя: чем опасен запрещённый популярный среди дачников цветок
Сегодня, 10:01
Отрезали пальцы и избили: белгородка рассказала о пытках возлюбленного в плену ВСУ
Сегодня, 09:47
Появится ли выделенная полоса для автобусов на проспекте Ватутина в Белгороде?
Сегодня, 15:04