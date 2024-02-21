Новый ректор вуза в Белгороде объявила о кадровых перестановках

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Новый ректор Евгения Карловская сообщила об изменениях в руководстве НИУ «БелГУ». Так, Владимир Шаповалов назначен на должность советника ректората. «Это позволит ему сконцентрировать усилия на развитии регионального отделения Российского исторического общества, председателем которого он был избран в конце января», — пояснила изменения Карловская.
В то же время должность проректора по реализации программ радикального развития покинул Андрей Пересыпкин. Также Карловская поблагодарила Елену Цуканову за совместную работу по воспитательной работе и молодёжной политике и пожелала удачи в дальнейшей профессиональной деятельности.
Исполнять обязанности проректора пока будет начальник отдела по организации воспитательной деятельности Елена Трофименко.
Напомним, что Карловскую на пятилетний срок назначили ректором с сегодняшнего дня, 21 февраля. С марта 2023 года она исполняла обязанности ректора университета.