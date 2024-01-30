Территории у детсадов, школ и вузов в Белгороде обезопасят

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
В Белгороде продолжат приводить пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений к национальным стандартам. Такая же работа в областном центре велась и в прошлом году.
Как сообщается, в городе установят 33 светофора с жёлтым сигналом около школ и детских садов. Новые светофоры появятся в районах школ № 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 21, 27, 29, 30, 50, детсадов № 10, 16, 19, а также около вузов и ссузов.
В прошлом году в областном центре установили 28 таких устройств. Они появились вблизи 14 школ и двух детских садов.
Напомним, в Белгородской области ранее собирались установить 11 светофоров на дорогах регионального значения. Четыре устройства планировали установить в Белгородском районе: в Разумном, Новосадовом, Никольском и Дубовом.