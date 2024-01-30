Территории у детсадов, школ и вузов в Белгороде обезопасят

Как сообщается, в городе установят 33 светофора с жёлтым сигналом около школ и детских садов. Новые светофоры появятся в районах школ № 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 21, 27, 29, 30, 50, детсадов № 10, 16, 19, а также около вузов и ссузов.