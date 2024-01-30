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Пешеходный переход

Территории у детсадов, школ и вузов в Белгороде обезопасят

30 января 2024, 15:41
Фото: 1MI
Пешеходный переход

В Белгороде на пешеходных переходах появится 33 светофора

На пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений установят 33 новых светофора. В прошлом году их установили 28, рассказал мэр Валентин Демидов.

В Белгороде продолжат приводить пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений к национальным стандартам. Такая же работа в областном центре велась и в прошлом году.

Как сообщается, в городе установят 33 светофора с жёлтым сигналом около школ и детских садов. Новые светофоры появятся в районах школ № 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 21, 27, 29, 30, 50, детсадов № 10, 16, 19, а также около вузов и ссузов.

В прошлом году в областном центре установили 28 таких устройств. Они появились вблизи 14 школ и двух детских садов.

Напомним, в Белгородской области ранее собирались установить 11 светофоров на дорогах регионального значения. Четыре устройства планировали установить в Белгородском районе: в Разумном, Новосадовом, Никольском и Дубовом.

В Белгородской области появятся 11 светофоров на дорогах регионального назначения
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#Город#Белгородская область#Светофоры#Новости Белгорода#Касается каждого#Образовательные учреждения#Пешеходные переходы#Белгород#Наталья Корявых#Валентин Демидов
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