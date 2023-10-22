В Белгородской области появятся 11 светофоров на дорогах регионального назначения

Напомним, в четверг под Белгородом грузовик сбил 11-летнюю девочку. Она получила серьёзные травмы и сейчас отправлена на лечение в Москву. В районе, где произошло ДТП, практически нет пешеходных переходов и светофоров, движение никак не регулируется, а дорога изогнута так, что не всегда видно выезжающие автомобили. Белгородку сбили на единственном безопасном переходе.