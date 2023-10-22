В Белгородской области появятся 11 светофоров на дорогах регионального назначения

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Всего в регионе планируют поставить 11 светофоров. Из них четыре — в Белгородском районе.
Так, на прямой эфир к Сергею Евтушенко обратилась белгородка из Разумного-54, она попросила оборудовать светофором переход на улице Кедровая, так как участок дороги опасный и недалеко находится школа. Министр ответил, что оборудование там поставят в следующем году.
Ещё три светофора появятся возле остановок в Новосадовом, Никольском и Дубовом. По поводу первого населённого пункта к чиновнику на прямом эфире так же обращались белгородцы, и проблема всё такая же — неконтролируемое движение, опасный переход.
Поставят светофор и в приграничном селе Архангельское Шебекинского горокруга — на пересечении улиц Шоссейная и Зелёная. Шебекинцы попросили министра отрегулировать движение на этом перекрёстке.
Пожаловались Евтушенко и на выезд из валуйского села Колосково на региональную трассу Новый Оскол — Валуйки, который не регулируется никакими светофорами и может быть очень опасным. Там тоже появится светофор только в 2024 году.
Напомним, в четверг под Белгородом грузовик сбил 11-летнюю девочку. Она получила серьёзные травмы и сейчас отправлена на лечение в Москву. В районе, где произошло ДТП, практически нет пешеходных переходов и светофоров, движение никак не регулируется, а дорога изогнута так, что не всегда видно выезжающие автомобили. Белгородку сбили на единственном безопасном переходе.