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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Белгородской области появятся 11 светофоров на дорогах регионального назначения

22 октября 2023, 06:46
Пешеходно-транспортные светофоры появятся в некоторых муниципалитетах в 2024 году. Об этом рассказал министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко.
Сюжет
Дороги

Всего в регионе планируют поставить 11 светофоров. Из них четыре — в Белгородском районе.

Так, на прямой эфир к Сергею Евтушенко обратилась белгородка из Разумного-54, она попросила оборудовать светофором переход на улице Кедровая, так как участок дороги опасный и недалеко находится школа. Министр ответил, что оборудование там поставят в следующем году.

Ещё три светофора появятся возле остановок в Новосадовом, Никольском и Дубовом. По поводу первого населённого пункта к чиновнику на прямом эфире так же обращались белгородцы, и проблема всё такая же — неконтролируемое движение, опасный переход.

Поставят светофор и в приграничном селе Архангельское Шебекинского горокруга — на пересечении улиц Шоссейная и Зелёная. Шебекинцы попросили министра отрегулировать движение на этом перекрёстке.

Пожаловались Евтушенко и на выезд из валуйского села Колосково на региональную трассу Новый Оскол — Валуйки, который не регулируется никакими светофорами и может быть очень опасным. Там тоже появится светофор только в 2024 году.

Напомним, в четверг под Белгородом грузовик сбил 11-летнюю девочку. Она получила серьёзные травмы и сейчас отправлена на лечение в Москву. В районе, где произошло ДТП, практически нет пешеходных переходов и светофоров, движение никак не регулируется, а дорога изогнута так, что не всегда видно выезжающие автомобили. Белгородку сбили на единственном безопасном переходе.

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#Белгородская область#Светофоры#Дороги#Белгород#Екатерина Никулина#Перекресток#Пешеходные светофоры
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