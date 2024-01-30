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Пешеходные переходы

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Январь
Территории у детсадов, школ и вузов в Белгороде обезопасят
На пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений установят 33 новых светофора. В прошлом году их установили 28, рассказал мэр Валентин Демидов.
30 января, 15:41
Топчут газон и месят грязь: проблемы в реконструкции Щорса для пешеходов
10 января, 10:37
Ноябрь 2023
Приведут к стандарту: в Белгороде обновят светофоры и сделают контрастное освещение
Пешеходные переходы около образовательных учреждений города приведут к национальным стандартам. Работы проведут в несколько этапов, сообщили в мэрии.
16 ноября 2023, 06:47
Сентябрь 2023
Зачем сотрудники ГИБДД стоят возле пешеходных переходов в Белгороде?
18 сентября 2023, 08:34
Август 2023
Обстрел Белгородской области, День знаний и дежурство педагогов: итоги дня
26 августа 2023, 16:00
Не все пешеходные переходы у белгородских школ оформлены по стандарту
3 августа 2023, 13:46
Июль 2023
Взрыв в авто в Белгороде, выделенки и компенсации за гибель: итоги дня
14 июля 2023, 15:30

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