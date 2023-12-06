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Белгородцы попросили увеличить время работы пешеходного светофора на «Водстрое»

Белгородцы попросили увеличить время работы пешеходного светофора на «Водстрое»

6 декабря 2023, 20:38
Фото: 1MI
По словам местного жителя, сейчас время работы светофора составляет 14 секунд. Этого времени недостаточно для перехода четырёх полос дороги, добавляет белгородец.

Белгородец попросил Валентина Демидова увеличить интервал работы пешеходного светофора на Водстрое до 30 секунд. Сейчас время работы светофора составляет 14 секунд: «Этого мало для перехода четырёх полос дороги. Особенно это опасно в зимний период, когда скользко. Люди бегут через дорогу, чтобы успеть на зелёный сигнал светофора».

По словам Демидова, увеличить время работы светофора не получится. Это может создать заторы на улице Щорса.

Изучили этот вопрос. На этом участке переход осуществляется через три проезжие части и два островка. Длительность времени горения зелёного сигнала рассчитана таким образом, чтобы пешеходу со средней скоростью движения было комфортно дойти до края проезжей части, до дальнего островка. Увеличить время горения сигнала не получится. Это мнение специалистов «Центра организации дорожного движения».
Валентин Демидов
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#Город#Новости Белгорода#Светофор#Пешеходный переход#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов
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