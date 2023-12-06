Белгородцы попросили увеличить время работы пешеходного светофора на «Водстрое»

Белгородец попросил Валентина Демидова увеличить интервал работы пешеходного светофора на Водстрое до 30 секунд. Сейчас время работы светофора составляет 14 секунд: «Этого мало для перехода четырёх полос дороги. Особенно это опасно в зимний период, когда скользко. Люди бегут через дорогу, чтобы успеть на зелёный сигнал светофора».