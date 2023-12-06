Белгородцы попросили увеличить время работы пешеходного светофора на «Водстрое»

Posted Сегодня, 20:38
Published Сегодня, 20:38
Modified Сегодня, 20:41
Updated Сегодня, 20:41
Белгородец попросил Валентина Демидова увеличить интервал работы пешеходного светофора на Водстрое до 30 секунд. Сейчас время работы светофора составляет 14 секунд: «Этого мало для перехода четырёх полос дороги. Особенно это опасно в зимний период, когда скользко. Люди бегут через дорогу, чтобы успеть на зелёный сигнал светофора».
По словам Демидова, увеличить время работы светофора не получится. Это может создать заторы на улице Щорса.
Изучили этот вопрос. На этом участке переход осуществляется через три проезжие части и два островка. Длительность времени горения зелёного сигнала рассчитана таким образом, чтобы пешеходу со средней скоростью движения было комфортно дойти до края проезжей части, до дальнего островка. Увеличить время горения сигнала не получится. Это мнение специалистов «Центра организации дорожного движения».
Валентин Демидов